"Parallèle médical" : un soutien supplémentaire pour les malades graves

Ces derniers temps, de nombreux cas d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de cancers ont pu être réanimés, tant sur le plan physique que psychologique, grâce à un dépistage rapide, à des examens, traitements et soins adaptés. Certains d’entre eux ont été pris en charge et accompagnés par le service " Song hành y tế " (Parallèle médical) d’AIA Vietnam.

Photo : TN/CVN

En 2022, un accident vasculaire cérébral soudain a bouleversé la vie de Dang Duc Thai (quartier de Xuân Dinh, Hanoï). D’un homme en bonne santé, il est brutalement passé à une existence fragilisée, sa santé s’étant gravement détériorée. Marcher ou reprendre une vie normale était devenu un obstacle insurmontable. Malgré des soins constants dans de nombreux hôpitaux du pays, son état ne montrait guère de progrès.

"Ma santé se dégrade de plus en plus. Il y a des moments où je me sens désespéré, inutile et comme un fardeau pour ma famille", confie-t-il.

Un espoir

En août 2024, après avoir pris connaissance de son cas et suivi son traitement, Bich Ngoc, consultante chez AIA Vietnam, a contacté Thai, l’a conseillé et l’a accompagné dans son inscription au service "Song hành y tế" inclus dans son assurance. Depuis, Thai a été mis en relation avec une équipe internationale de médecins spécialistes en neurologie, qui lui ont fourni des avis médicaux, ainsi que des plans et schémas thérapeutiques adaptés.

"Normalement, pour bénéficier d’une telle consultation médicale internationale, il faut débourser une somme importante. Mais moi, je n’ai rien eu à payer, puisque ce service est inclus dans mon assurance AIA. Je reçois régulièrement des appels de médecins et d’infirmières qui prennent de mes nouvelles et m’encouragent à poursuivre la kinésithérapie. Après trois à quatre mois, ma santé s’est nettement améliorée. Aujourd’hui, je peux même rivaliser de force avec mon fils, étudiant en deuxième année d’université", raconte-t-il avec joie.

Photo : Freepik/CVN

Et d’ajouter : "Parfois, quand ma femme cuisine et qu’il manque des épices, je peux aller les acheter. Ce geste apparemment simple est en réalité le fruit d’un long processus d’efforts, de persévérance et d’accompagnement. Je me sens désormais plus utile à la maison".

Lors de l’évaluation de santé générale en juin 2025, la famille de Thai a été comblée de bonheur en apprenant la conclusion des experts : s’il poursuivait son traitement, il pourrait se rétablir complètement d’ici dix ans.

"En peu de temps, j’ai traversé toutes sortes d’émotions : effondrement, désespoir puis espoir. Aujourd’hui, je suis vraiment heureux, j’ai l’impression de renaître", confie Thai, ému.

Nhung, son épouse, qui l’a accompagné tout au long de son traitement, explique que bien que toute la famille ait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès d’AIA Vietnam, elle n’avait initialement pas envisagé le service Parallèle médical, se concentrant uniquement sur les produits d’assurance santé. Heureusement, AIA Vietnam s’est montrée très proactive en réunissant rapidement les documents nécessaires, permettant ainsi à Thai de bénéficier de ce service et d’accéder aux meilleurs traitements prodigués par des médecins et experts de renom.

"Au début de sa maladie, mon mari était très déprimé, au point de vouloir abandonner. Ma famille était extrêmement inquiète. Mais après seulement quelques mois, grâce au soutien des neurologues et urgentistes de l’équipe de +Parallèle médical+, son état s’est nettement amélioré. Nous avons désormais beaucoup d’espoir pour sa guérison complète", raconte Nhung.

Une véritable présence à leurs côtés

Comme Thai, Nguyên Thanh Hang (née en 1961, dans la province de Lang Son), cliente d’AIA Vietnam depuis 2014, a réussi à surmonter un cancer de la thyroïde grâce au service "Parallèle médical".

En septembre 2024, Hang a appris qu’elle souffrait d’un cancer papillaire de la thyroïde. Ce fut l’une des périodes les plus difficiles et bouleversantes de sa vie, marquée par de nombreuses angoisses : quel traitement choisir ? comment interpréter les indicateurs médicaux ? quelle option privilégier ?

"J’ai choisi un produit d’assurance incluant le service +Parallèle médical+ d’AIA Vietnam. Grâce à cela, j’ai pu être mise en relation avec des spécialistes internationaux de la thyroïde, par e-mail et visioconférence. Ces médecins ont pris le temps d’expliquer et d’analyser chaque résultat d’examen, de me proposer un plan de traitement clair, de m’aider à comprendre mon état et de me suggérer les options thérapeutiques les plus adaptées", raconte-t-elle.

Alors qu’elle était auparavant inquiète et désorientée, elle a retrouvé confiance en elle en sachant qu’elle était suivie par une équipe de médecins compétents et hautement spécialisés.

Après une intervention chirurgicale en octobre 2024, sa santé s’est rapidement rétablie : en seulement un mois, elle avait presque retrouvé son état normal. Elle a même conservé l’habitude de marcher 3 km chaque jour, en cohérence avec le mode de vie sain encouragé par AIA Vietnam et son programme Vitality.

"Avec +Parallèle médical+, j’ai bénéficié d’un accompagnement médical complet, du début à la fin de mon traitement. J’ai toujours ressenti une attention sincère, à travers les questions et échanges des médecins, ce qui m’a donné l’impression d’avoir une véritable présence à mes côtés. Pour moi, ce n’est pas seulement un service médical, mais un accompagnement humain, dévoué et efficace", conclut Hang.

À propos du service "Song hành y tế" AIA Vietnam, en collaboration avec son partenaire Teladoc Health, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de soins de santé en ligne, a lancé le service de consultation et de gestion des dossiers médicaux personnels "Song hành y tế" (Parallèle médical) au Vietnam. Ce service est conçu pour accompagner les clients dans leur parcours de lutte contre le cancer ou une maladie grave en les aidant à mieux comprendre leur état de santé et à accéder à des options appropriées en matière de traitement de ces maladies, du diagnostic au traitement jusqu’à la guérison.

Quê Anh/CVN