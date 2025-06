La croissance du PIB mondial devrait ralentir à 2,9% en 2025 et 2026

La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait ralentir, passant de 3,3% en 2024 à 2,9% en 2025 et 2026, selon le rapport de perspectives économiques publié mardi 3 juin par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions du PIB mondial, partant de l'hypothèse technique selon laquelle les taux de droits de douane à la mi-mai seraient maintenus, malgré les contestations juridiques en cours. Selon l'OCDE, l'augmentation substantielle des barrières commerciales, le durcissement des conditions financières, la baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs et l'incertitude politique accrue auront tous des effets négatifs marqués sur les perspectives de croissance s'ils persistent. Dans ses précédentes Perspectives économiques, publiées en mars 2025, l'OCDE prévoyait une croissance du PIB mondial de 3,1% en 2025 et de 3,0% en 2026.

Xinhua/VNA/CVN