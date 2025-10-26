Les exportations de riz du Vietnam dépassent 7 millions de tonnes

Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation (VFA), au 15 octobre, les exportations de riz du Vietnam ont atteint plus de 7 millions de tonnes, pour une valeur de 3,588 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 4,4% en volume et de 21,9% en valeur par rapport à la même période de 2024.

Malgré ce résultat, le marché intérieur du riz connaît un ralentissement des achats de la part des exportateurs, entraînant une légère baisse des prix du paddy et du riz. Les marchés asiatiques, quant à eux, restent calmes en raison d'une demande extérieure faible.

La semaine dernière, le riz parfumé à 5% de brisures se négociait entre 420 et 435 dollars la tonne, soit un niveau proche de son plus bas depuis deux mois. Au Vietnam, les prix du paddy varient selon les régions : dans le delta du Mékong, le paddy aromatique s'établit en moyenne à 5.379 dôngs le kilo, tandis que le paddy ordinaire a légèrement augmenté pour atteindre 5.161 dôngs le kilo.

Les prix du riz usiné et du riz brun ont connu de légères baisses : le riz blanc de première qualité a également reculé de 120 dôngs le kilo, son prix maximal atteignant 9.750 dôngs.

Sur le plan de la production, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a indiqué qu'à la date du 20 octobre, les provinces du delta du Mékong avaient terminé la récolte du riz d'été-automne, couvrant 1,239 million d'hectares avec un rendement moyen de 60,58 tonnes/ha, soit une production totale de 7,5 millions de tonnes. Les campagnes d'automne-hiver et de mousson 2025 se poursuivent avec de bons résultats.

Sur le marché mondial, l'Inde et la Thaïlande continuent d'enregistrer une demande morose, tandis que les prix du riz thaïlandais de 5% brisures sont tombés à 337 dollars la tonne, leur niveau le plus bas depuis 18 ans. Le Bangladesh, de son côté, augmente ses importations de riz pour stabiliser les prix domestiques.

