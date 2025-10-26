Pour promouvoir des produits vietnamiens aux États-Unis

La Semaine de la marque nationale et le Pavillon du Vietnam ont été inaugurés le 24 octobre dans le cadre du High Point Market 2025, le plus grand salon mondial du mobilier, en Caroline du Nord (États-Unis).

>> Vietnam - États-Unis : la réconciliation au service de la paix et du progrès

>> Les exportations vietnamiennes vers les États-Unis sont en hausse



>> Hô Chi Minh-Ville veut coopérer avec le Nasdaq pour son Centre financier international

Photo: tapchicongthuong.vn/CVN

Le 24 octobre, au showroom AHC dans la ville de High Point, en Caroline du Nord aux États-Unis, le Département de la promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam a inauguré la Semaine de la marque nationale et le Pavillon du Vietnam dans le cadre du High Point Market 2025, le plus grand salon mondial du mobilier.

Ces deux activités visent à valoriser des produits vietnamiens de qualité, innovants et durables, tout en renforçant les liens entre entreprises vietnamiennes et importateurs et distributeurs américains et consommateurs des États-Unis – un marché stratégique pour le Vietnam.

La Semaine de la marque nationale du Vietnam met à l’honneur les entreprises portant le label “Marque nationale du Vietnam”, symbole des trois valeurs fondamentales : Qualité - Innovation - Leadership. L’événement contribue à accroître la reconnaissance des produits vietnamiens à forte valeur ajoutée et à promouvoir une image d’un Vietnam créatif, dynamique et intégré à l’économie mondiale.

Parallèlement, le Pavillon national du Vietnam au High Point Market réunit cette année plus de 20 exportateurs de premier plan dans les domaines du bois, de l’ameublement, de l’artisanat et des articles de décoration. Sur une surface de plus de 350 m², les entreprises présentent des produits respectueux de l’environnement, multifonctionnels et modernes, répondant aux exigences techniques et esthétiques du marché américain, où le Vietnam est déjà le deuxième fournisseur mondial de meubles.

Photo: tapchicongthuong.vn/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Hoang Minh Chien, directeur adjoint du Département de la promotion du commerce, a souligné que cette double initiative illustrait la synergie entre construction de marque et développement de marché. En partenariat avec le groupe américain Wayfair Inc., un protocole d’accord a été signé pour soutenir l’accès des exportateurs vietnamiens à la distribution moderne américaine.

Ces actions démontrent les capacités de production et de conception des entreprises vietnamiennes, tout en consolidant leur position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La participation régulière du Vietnam aux salons internationaux tels que High Point Market renforce durablement la notoriété de ses produits et soutient l’objectif national de faire du pays un centre mondial de transformation et d’exportation du bois d’ici 2030.

VNA/CVN