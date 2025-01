Société

Apporter le Têt aux hôpitaux de Hô Chí Minh-Ville

Parmi les activités proposées, on retrouvait des distributions d'áo dài traditionnels, des photos instantanées, des coloriages de cartes du Têt, ainsi que la fabrication de tò he (figurines en pâte de riz colorée).

Ces événements ont été spécialement conçus pour rapprocher l'atmosphère du Têt des enfants hospitalisés, afin d’ajouter une dose de motivation et de force pour les soutenir dans leur lutte contre la maladie.

Ces initiatives ont eu lieu dans plusieurs hôpitaux de la ville, notamment ceux dotés de départements pédiatriques, offrant ainsi un moment de réconfort et de distraction aux enfants et à leurs familles pendant cette période festive.

Ce week-end, le programme "Printemps de l'amour, joie du Têt" a pris place à l'Hôpital pédiatrique N°2 de Hô Chi Minh-Ville. Laissant de côté la douleur de la maladie, les enfants ont apprécié l'atmosphère chaleureuse du Têt organisé par l'Hôpital pédiatrique N°2. Les rires et les espiègleries des enfants rendaient la grande cour de l’hôpital plus animée et plus joyeuse.

Plus de 1.000 enfants fêtent le Têt à l'Hôpital pédiatrique N°2

Assise dans un fauteuil roulant poussé par son père, la petite Truong Thao Linh (cinq ans, province de Dak Nông) regardait joyeusement autour des stands, tenant des ballons et des bonbons qui lui avaient été offerts par le personnel de l'hôpital. Thao Linh a confié qu'elle était très excitée de faire la queue pour recevoir un ao dai gratuit. Elle a décidé de choisir l'áo dài rouge parce qu'il avait l'air mignon.

En voyant sa fille explorer les activités du programme, Truong Van Hoàng (32 ans, province de Dak Nông) a déclaré avec émotion que Linh avait été hospitalisée pendant deux semaines en raison d'une morsure de serpent.

Actuellement, sa santé évolue bien, alors ce matin, il a emmené son enfant pour une sortie printanière à l'hôpital. "Je suis très reconnaissant à l’hôpital d’avoir organisé un programme aussi significatif. Voir mon enfant heureux me rend heureux aussi. J'espère qu'elle puisse se rétablir rapidement et rentrer chez elle pour fêter le Têt avec sa famille", a exprimé M. Hoàng.

Participant à l'atmosphère précoce du printemps, M. Tuân (37 ans, province de Lâm Dông) et son fils Dô Minh Triêt (quatre ans) ont participé à presque tous les jeux : fabrication de bracelets, fabrication de figurines en argile, coloriage des cartes du Têt.

"En participant au programme, j'espère simplement que mon enfant pourra être plus heureux, plus enthousiaste et que la semaine prochaine, il puisse sortir de l'hôpital et rentrer chez lui pour le Têt", a déclaré M. Tuân.

Le stand le plus en vue cette année est celui des áo dài, qui a attiré un grand nombre de parents et d'enfants. Mme Khanh Linh a partagé qu'elle et ses coéquipiers ont préparé plus de 200 ao dai de différents modèles à distribuer aux enfants malades. "Nous espérons apporter de la joie aux enfants pendant les vacances du Têt. Chaque tunique n'est pas seulement un cadeau matériel mais aussi un cadeau spirituel, apportant des sourires et de l'espoir aux enfants pour qu'ils se rétablissent rapidement", a déclaré Mme Khanh Linh.

Cette année, dans le cadre du programme "Printemps de l'amour - Joie du Têt", l'Hôpital pédiatrique N°2, en collaboration avec des groupes bénévoles, des sponsors et des philanthropes, a offert des cadeaux à plus de 1.000 enfants. C'est la neuvième année depuis 2017 que ce programme apporte le Têt plus tôt aux enfants soignés à l'hôpital.

En y participant, en plus de participer à des jeux, les enfants ont également pu profiter de performances musicales spectaculaires et ont reçu des ballons d'un charmant clown.

Dr. Lê Thi Minh Hông, directrice adjointe de l'Hôpital pédiatrique N°2 de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que chaque année, l'hôpital organise régulièrement des programmes pour les enfants hospitalisés. Surtout pendant le Têt, l'hôpital organise des activités supplémentaires telles qu’une fête de la musique, des stands du Têt, des visites et des cadeaux aux enfants atteints de maladies chroniques.

"L'esprit des enfants est très important pour lutter contre la maladie. Grâce à ces activités, l'hôpital espère soutenir l'esprit des enfants et de leurs familles. Avec un peu de chance, lorsque l'esprit est postif, les enfants surmonteront également mieux la maladie", a partagé-t-elle.

Têt pour les enfants cancéreux

En parallèle, l'Union de la Jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville s'est associée aux unités de la ville pour organiser le programme "Têt partagé", visant à apporter des soins aux enfants malades et aux élèves défavorisés à l'occasion de la fête printanière de l'Année du Serpent 2025.

Le programme "Têt partagé" de cette année cible spécifiquement les enfants atteints de cancer, les enfants des zones touchées par les inondations, ainsi que les élèves en difficulté, dans le but de leur offrir un Têt joyeux et chaleureux.

À Hô Chi Minh-Ville, le programme distribuera 440 cadeaux du Têt aux enfants malades du cancer dans les principaux hôpitaux de la ville, dont l'Hôpital de transfusion sanguine et d'hématologie de Hô Chi Minh-Ville, l'Hôpital pédiatrique de Hô Chi Minh-Ville, l'Hôpital pédiatrique N°2 et l'Hôpital d'oncologie. La valeur totale de ces cadeaux s'élève à 220 millions de VND.

Outre les cadeaux, les enfants ont également eu l'opportunité de visiter la ville et de faire un voyage sur la ligne de métro, qui a marqué l'une des activités d'ouverture du programme "Têt partagé". Ce programme prévoit la distribution totale de 4.100 cadeaux du Têt aux enfants atteints de cancer, ainsi qu'aux élèves et enseignants des zones affectées par les inondations.

Ce programme ne se limite pas à la remise de cadeaux matériels, mais vise également à offrir de l'amour, de l'attention et des encouragements aux enfants, leur fournissant la force nécessaire pour surmonter leurs difficultés et maladies.

Texte et photos : Quang Châu/CVN