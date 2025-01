La Compagnie aérienne nationale du Kazakhstan va lancer des vols vers Nha Trang

Photo : VNA/CVN

Dans une annonce vendredi 17 janvier, Air Astana a dévoilé que durant la saison printemps-été, elle remplacerait sa ligne à destination de Phu Quôc par des vols à destination de Nha Trang.

Les vols d'Almaty à Nha Trang débuteront le 30 mars et seront opérés les mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Les vols depuis Astana commenceront le 31 mars et seront effectués les lundis, jeudis et samedis.

Nha Trang est une destination prisée au Vietnam, attirant de nombreux touristes internationaux grâce à ses plages magnifiques et son climat agréable.

VNA/CVN