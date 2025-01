Gia Lai

Construction et la réparation de 8.170 logements pour les familles pauvres

La province de Gia Lai, dans les hauts plateaux du Centre, intensifie ses efforts pour éliminer les logements insalubres, dans le but de soutenir la construction ou la réparation de 8.178 logements pour les ménages pauvres et quasi-pauvres et les contributeurs à la révolution en 2025.