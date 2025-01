Hô Chi Minh-Ville

Des milliers de travailleuses démunies font leurs courses au "Marché à 0 dông"

Grâce à un chèque-cadeau d’une valeur de 400.000 dôngs par personne, les membres du syndicat des femmes et les travailleuses en difficulté ont pu choisir librement les articles essentiels nécessaires à leur famille pour célébrer le Têt, lors du "Marché à 0 dông".

>> Trân Thanh Mân rend visite à des familles et travailleurs démunis de Trà Vinh

>> Des cadeaux offerts aux travailleurs et aux minorités ethniques

>> Têt solidaire : des dirigeants offrent des cadeaux à des citoyens et à des unités

Vendredi 17 janvier, à la Maison culturelle des femmes de Hô Chi Minh-Ville, dans le 3ᵉ arrondissement, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam, en collaboration avec l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville (HWU), l’Association des femmes d’affaires (Hawee) et l’Union de coopérative Saigon Co.op, a organisé la cérémonie d’ouverture du programme "Marché à 0 dông 2025", destiné aux travailleuses en difficulté.

Aide précieuse pour un Têt serein

Au cours de l'événement, les organisateurs ont distribué des bons d’achat d’une valeur de 400.000 dôngs aux bénéficiaires, leur permettant de sélectionner librement des denrées alimentaires et des produits essentiels pour leur famille. Sur place, des bénévoles se sont mobilisés pour accompagner les acheteuses dans leur parcours.

L’ambiance était à la fête. Entre les conversations animées et les rires qui résonnaient dans les allées, chaque femme composait avec soin un panier garni de produits indispensables, mais aussi de petites douceurs pour égayer les festivités.

Mme Tu Linh, une bénéficiaire, a partagé son émotion : "Ce n’est pas seulement de la nourriture que je choisis, c’est aussi l’espoir d’un Têt plus serein pour ma famille."

Dans son panier, elle avait soigneusement sélectionné une boîte de gâteaux, une bouteille d’huile de cuisson, un kilo de sucre, une bouteille de sauce de poisson, une boîte de confiture et un sac de riz.

Comme elle, de nombreuses autres femmes ont profité de cette initiative pour faire leurs achats. Mme Tu Linh a ajouté avec un sourire : "Bien que ce cadeau soit modeste, il apporte une grande joie à moi et à de nombreuses autres femmes."

Une initiative déployée sur plusieurs sites

Durant le Nouvel An du Serpent, la chaîne de "Marchés à 0 dông" s’est étendue du 17 au 21 janvier, couvrant quatre lieux stratégiques : les 3ᵉ, 4ᵉ, et 7ᵉ arrondissements ainsi que le district de Nhà Be. L’objectif était de faciliter l’accès des personnes défavorisées à cette aide précieuse.

Au total, les organisateurs ont remis plus de 1.250 bons d’achat, pour une valeur totale dépassant 500 millions de dôngs, à des femmes en situation de précarité.

Cette initiative illustre l’engagement de la communauté envers les femmes en difficulté, leur permettant d’aborder les fêtes du Têt avec un peu plus de sérénité. Pour ces milliers de femmes, le "Marché à 0 dông" n’est pas seulement un moyen de subvenir aux besoins matériels, mais aussi une source de réconfort et de solidarité en cette période de fête.

Texte et photos : Quang Châu/CVN