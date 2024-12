Le progrès en marche dans l’élimination des maisons précaires et insalubres

L’élimination des maisons précaires et insalubres pour les foyers pauvres et quasi-pauvres constitue une mission politique clé pour le Parti et l’État vietnamiens.

>> La 1re réunion du Comité national chargé de la suppression des maisons temporaires

>> Hà Giang lance la construction de 24 maisons pour les familles pauvres

>> An Giang mobilise des ressources pour supprimer les maisons précaires

Photo : VOV/CVN

Le pays s’est fixé l’objectif d’avoir supprimé ce type d’habitations à l’échelle nationale d’ici l’année prochaine. À ce jour, de nombreuses maisons nouvelles ont été achevées, et d’autres sont en cours de construction. Autant de preuves de la volonté du système politique d’éradiquer la pauvreté et de développer durablement le pays.

Selon les dernières statistiques, il resterait actuellement 315.000 foyers ayant des difficultés en matière de logement, principalement dans les régions reculées, montagneuses, frontalières, insulaires et parmi les minorités ethniques.

La joie des bénéficiaires

Hô Thi Hanh, originaire de l’ethnie Ca Dong, habite à Phuoc Gia, une commune rattachée à la province centrale de Quang Nam. Elle vient de recevoir sa nouvelle maison. Difficile de décrire toute la joie et le bonheur de cette femme qui élève seule ses quatre enfants dans cette région reculée...

Photo : VOV/CVN

"Je remercie le Parti et l’État pour leur attention. Pour ce Nouvel An, nous avons une nouvelle maison. Avant, avec notre maison en tôles, chaque saison des pluies était un calvaire. Mais maintenant, nous avons un toit qui nous protège du soleil et de la pluie, et cela suffit à nous rendre très heureux", partage-t-elle.

De même que la famille de Hô Thi Hanh, 33 autres foyers de la commune de Phuoc Gia ont bénéficié d’une aide pour abandonner leurs logements délabrés.

Intéressons-nous maintenant à Giàng A Chinh, qui habite à Dào San, une commune de la province de Lai Châu. Il vivait auparavant dans une maison de moins de 20 m², faite de bambou et de roseaux, qui, pour peu qu’il y eût de la pluie, devenait une véritable passoire. Eh bien grâce à l’aide de l’État, Giàng A Chinh est maintenant l’heureux propriétaire d’une maison "en dur" de plus de 70 m².

"L’aide de l’État et mes petites économies m’ont permis de construire cette maison. Aujourd’hui, avec l’aide de la communauté, nous avons pu ériger une maison robuste", confie-t-il.

Une mission politique primordiale

L’élimination des maisons précaires et insalubres pour les foyers pauvres et près du seuil de pauvreté est d’une importance capitale pour le Parti et l’État vietnamiens.

Photo : VOV/CVN

De nombreuses politiques relatives au logement pour les personnes ayant contribué à la révolution, les foyers pauvres et ceux touchés par des catastrophes naturelles ont été mises en œuvre de manière efficace. Lors de son 10e plénum, le Comité central du Parti a décidé de donner un coup d’accélérateur au mouvement «Unis pour éliminer les logements précaires et insalubres à l’échelle nationale» d’ici 2025. Un comité ad hoc a ainsi été constitué, dirigé par le Premier ministre en personne.

Parallèlement à ces actions du gouvernement, de nombreuses provinces ont adopté des approches novatrices pour mobiliser des ressources. Les chiffres sont éloquents: 5.000 maisons non conformes ont été supprimés dans la province de Diên Biên, plus de 5.600 dans la province de Nghê An, et plus de 3.600 dans la province de Cao Bang. Les ministères, organismes centraux et entreprises ont également pris part activement à cette initiative.

Dans la province de Bac Kan, depuis le début de l’année, plus de 1.800 foyers ont bénéficié d’une aide pour éliminer les maisons précaires. Un budget de plus de 152 milliards de dôngs est prévu pour 2025, afin de remplacer plus de 3.100 logements insalubres. Actuellement, la province poursuit l’examen des besoins des habitants, comme l’indique Dô Thi Hiên, directrice du Département provincial du travail, des invalides et des affaires sociales.

Mobiliser des ressources financières

"À ce jour, pour les plus de 3.000 logements vétustes restants, la province a alloué des fonds suffisants pour la construction de nouvelles maisons avec une aide de 60 millions de dôngs l’unité. L’aide pour la remise en état s’élève à 30 millions de dôngs, pour chaque logement. De plus, la province dispose d’un fonds pour les personnes pauvres et d’environ 100 milliards de dôngs destinés à la réparation des dommages causés par les catastrophes naturelles, principalement pour les logements. Ainsi, les fonds disponibles pour le moment sont presque suffisants", constate-t-elle.

Dans la province de Lai Châu, environ 3.000 foyers ont encore besoin d’aide en matière de logement, et plus de 2.200 nécessitent une nouvelle construction. L’élimination des maisons précaires pour ces ménages a été identifiée comme une priorité politique de l’année prochaine, comme l’affirme Hoàng Kiêu Anh, vice-président du comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam.

"Pour mobiliser des ressources supplémentaires en vue d’éliminer les maisons précaires, nous collaborons étroitement avec d’autres agences et collectivités locales. L’objectif est d’intensifier la sensibilisation et d’encourager la participation active de la communauté. Le principe est simple: ceux qui ont des moyens financiers contribuent en argent, ceux qui ont du temps offrent leur travail, et d’autres encore apportent des matériaux de construction. La province a clairement affiché sa détermination à atteindre l’objectif d’éliminer les maisons précaires d’ici 2025", explique-t-il.

Le remplacement des habitations insalubres pour les familles démunies ne se limite pas à la réparation ou à la reconstruction des maisons. Il s’inscrit également dans un processus global d’amélioration de la qualité de vie, contribuant ainsi à la sécurité sociale et au développement durable.

VOV/VNA/CVN