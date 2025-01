Conservation des espèces sauvages : un plan ambitieux approuvé

>> Renforcer la lutte contre la criminalité liée aux animaux sauvages

>> Conservation efficace des espèces sauvages

>> Renforcement de la protection des espèces sauvages

Photo : VNA/CVN

Le programme national prévoit la reproduction en captivité et la réintroduction d'au moins trois espèces menacées d'ici 2030.

Dans la décision N°49/QĐ-TTg du 8 janvier 2025, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a précisé que le programme visait à restaurer, protéger et développer de manière durable ces espèces sauvages menacées, précieuses et rares, jugées prioritaires pour leur conservation. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de biodiversité, avec un horizon fixé à 2030 et une vision jusqu’en 2050, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays dans une optique d'économie verte et d'adaptation proactive au changement climatique.

Le programme s’efforce de conserver efficacement ces espèces, en améliorant l’état des populations d'au moins dix d’entre elles et en restaurant leurs habitats naturels. Il vise également à accroître le nombre d'espèces élevées en captivité à des fins de conservation, tout en facilitant leur réintroduction dans la nature pour rétablir les populations.

D'ici 2030, le programme ambitionne de garantir que 100% des espèces sauvages menacées, précieuses et rares, prioritaires pour la protection, disposent de plans de gestion et de surveillance dans les réserves naturelles, les zones riches en biodiversité et les installations de conservation de la biodiversité.

Les politiques et les cadres juridiques liés à la conservation des espèces sauvages seront renforcés, et les capacités organisationnelles et de gestion seront améliorées pour mieux contrôler, prévenir et atténuer les risques, les menaces et les impacts négatifs sur les populations sauvages et leurs habitats.

Les principales tâches du programme incluent l’enquête, l’évaluation et la création d’une base de données des espèces sauvages menacées, précieuses et rares, prioritaires pour la protection. Le programme élargira également les mesures de conservation in situ pour ces espèces et mènera des actions de conservation par translocation si nécessaire.

De plus, les efforts seront concentrés sur l'amélioration de l’application de la loi et le contrôle des activités ayant un impact négatif sur les espèces en danger.

Quatre principes clés

Photo : VNA/CVN

Les stratégies de mise en œuvre comprennent l'amélioration des politiques et des lois relatives à la conservation de la faune sauvage, le renforcement des capacités de conservation, la sensibilisation du public par des campagnes de communication, et la promotion de la recherche scientifique, du transfert de technologie et du développement dans le domaine de la conservation.

Le programme cherche également à mobiliser des ressources, encourager une participation sociétale étendue et renforcer la coopération internationale en matière de conservation de la faune sauvage.

Il repose sur quatre principes clés : enquêter, évaluer et créer une base de données sur les espèces sauvages menacées, précieuses et rares prioritaires pour la protection ; développer et mettre en œuvre des modèles pilotes de conservation in situ ; créer des modèles pilotes d’élevage en captivité et de réintroduction pour restaurer les populations d'espèces en danger critique d’extinction ; et élaborer des plans d'action d’urgence pour la conservation des espèces à haut risque d'extinction.

Au Vietnam, 83 espèces sauvages menacées, précieuses et rares sont considérées comme prioritaires pour la protection, parmi elles le langur argenté d'Indochine (Trachypithecus germaini), le langur de Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus) et le langur douc à pattes noires (Pygathrix nigripes).

VNA/CVN