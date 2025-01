Hanoï prévoit de prolonger le service pilote de vélos jusqu'en 2025

Le service, lancé en août 2023, fonctionne actuellement avec 1.000 vélos répartis dans 79 stations de la ville. Les stations de vélos sont stratégiquement situées à proximité des arrêts de bus, des parcs et des destinations touristiques pour assurer la commodité des résidents.

Les vélos publics devraient devenir un mode de transport populaire au Vietnam dans un avenir proche. Cependant, après près d'un an de fonctionnement, le service n'a pas encore atteint l'adoption escomptée.

Par conséquent, le comité a accepté de prolonger la phase pilote jusqu'à la fin de 2025, suite à une proposition du département des transports de la ville.

Le vice-président du comité, Nguyên Manh Quyên, a chargé le ministère des Transports de mener les efforts visant à examiner et à finaliser tous les emplacements des stations de vélos publics.

Il a souligné l'importance de se concentrer sur les quartiers urbains historiques et d'améliorer la connectivité avec d'autres systèmes de transport public comme les bus, le BRT et les chemins de fer urbains.

Nguyên Manh Quyên a également demandé au ministère de revoir les réglementations juridiques liées à la mise en œuvre du service de vélos urbains, d'élaborer des normes et des tarifs, et de définir les procédures pour les prochaines étapes après la phase pilote.

Hanoï demandera au ministère des Transports pour élaborer un plan de gestion des vélos urbains, notamment les vélos électriques et traditionnels, conformément aux exigences légales.

Le projet de vélos publics, approuvé par le Comité populaire de la ville, se compose de deux phases.

La première phase, mise en œuvre sur une période d'un an, consiste à investir dans 1.000 vélos pour servir les résidents de six des quartiers centraux de la capitale : Ba Dinh, Tây Hô, Hoàn Kiêm, Dông Da, Hai Bà Trung et Thanh Xuân.

La deuxième phase étendra le service à d'autres districts centraux et adjacents, ajoutant environ 3.000 vélos.

Dô Ba Quan, président du conseil d'administration de Tri Nam Digital Transport Service JSC, a déclaré que plus de 700 vélos ont été déployés dans 99 stations de six arrondissements du centre-ville.

Le service a attiré plus de 208.000 utilisateurs enregistrés, avec une moyenne de près de 700 nouvelles inscriptions par jour.

Depuis son lancement, environ 340 000 trajets ont été effectués.

Il a également déclaré qu'au cours de la première année de la phase pilote, les revenus du service sont estimés à plus de 3,7 milliards de dôngs. Cependant, le service a subi des pertes de plus de 2 milliards de dôngs en raison des coûts d'exploitation.

Expliquant les facteurs affectant les revenus, il a souligné les bas prix de location. Un trajet de 30 minutes coûte aux usagers 6.000 dôngs, dont 5.000 dôngs pour la location du vélo et 1.000 dôngs pour l'assurance.

"Les tarifs bas encouragent l'utilisation publique. Cependant, nous n'avons pas reçu de subventions comme les bus ou les trains, nous devons donc couvrir tous les coûts d'exploitation de manière indépendante. De plus, le système n'a pas encore atteint les 1.000 vélos prévus dans la proposition, ce qui fait que les recettes sont inférieures à l'objectif", a expliqué Dô Ba Quan.

