Une Vietnamienne au cœur de la scène créative new-yorkaise

Diplômée de la Savannah College of Art & Design (SCAD), Truong Thanh Trà My, également connue sous le nom d’Emmy Truong, est actuellement designer graphique exclusive pour la marque Levain Bakery à New York. Elle exprime avec fierté être la première Vietnamienne à travailler pour cette entreprise, qui s’est imposée comme une référence dans le secteur de la pâtisserie depuis une trentaine d’années.

Chaque jour, Emmy Truong se consacre à la création visuelle. Que ce soit pour les boutiques animées, le site web, les réseaux sociaux ou les événements à travers les États-Unis, chaque point de contact de Levain nécessite une attention particulière à la production graphique.

Une jeune femme talentueuse

Emmy Truong souligne que le plus grand défi de son travail réside dans l’art de raconter l’histoire de la marque uniquement à travers des images en deux dimensions. En parallèle de ses missions de design, Trà My joue un rôle clé en tant que “bras droit” du directeur créatif, contribuant au développement des concepts artistiques pour diverses campagnes et projets, tout en soutenant les autres aspects de l’équipe marketing.

“Bien que Levain existe depuis plus de 30 ans, les New-Yorkais font la queue dès l’aube à chaque ouverture de nouvelle succursale. Ils privilégient la qualité et portent une attention minutieuse à chaque produit proposé, montrant ainsi que Levain s’engage à offrir le meilleur à ses consommateurs tout en représentant la culture new-yorkaise”, informe-t-elle.

Pour Emmy Truong, être la première Vietnamienne à évoluer dans cet environnement est un rêve devenu réalité. Elle considère la gastronomie comme une forme d’art, et son travail lui permet de fusionner l’esthétique des gâteaux fraîchement cuits avec sa créativité personnelle, produisant ainsi des visuels à la hauteur de Levain.

Elle estime que l’art ne se mesure pas à des notes ou des scores. La jeune créatrice, qui expose ses œuvres, ressent que leur impact va bien au-delà de la satisfaction visuelle. Les émotions qu’elles suscitent touchent le cœur des spectateurs, résonnant avec leurs expériences personnelles.

Les créations d’Emmy Truong influencent également la communauté et la société, un constat qu’elle a approfondi tout au long de son parcours artistique.

Née dans une famille d’intellectuels - ses parents et grands-parents étant médecins et enseignants - Emmy Truong a grandi avec peu de références dans le domaine artistique. Pourtant, elle a rapidement trouvé dans l’art sa véritable raison d’être.

“Le mot +art+ n’a jamais été associé à une profession dans mon esprit, car personne dans ma famille ne s’y adonnait. Ce talent est venu naturellement : j’ai commencé à dessiner avant même de savoir parler”, explique-t-elle.

Le concept japonais d’“ikigai”, qui désigne un but dans la vie, résonne profondément en elle. “Pour moi, l’art est mon ikigai. C’est ma manière de percevoir le monde, ma raison d’être, une passion qui n’a jamais faibli. J’ai exploré d’autres voies, mais je suis toujours revenue à ce qui m’anime vraiment”, confie-t-elle.

Dans le domaine créatif, le directeur artistique conçoit le concept et l’histoire de chaque projet, tandis que le designer raconte cette histoire à travers des visuels, des typographies et des couleurs. Emmy a choisi d’explorer ces deux facettes, aspirant à devenir une conteuse aguerrie. Elle souhaite que chaque produit qu’elle crée ait une signification profonde, tant pour elle que pour la société.

Porte ouverte aux échanges culturels

Cette année, Trà My participe au projet Golden Guide Planning Guide, une initiative à but non lucratif visant à promouvoir l’histoire et la culture tout en soutenant les entreprises et les individus de la communauté des Américains d’origine asiatique, des Hawaïens et des insulaires du Pacifique (Asian American Pacific Islander Native Hawaiian - AANHPI).

Elle a conçu la couverture du guide de cette année. Son style de dessin, accessible et ludique, symbolise l’ouverture et la solidarité tout en reflétant la diversité ethnique de la communauté AANHPI au sein de l’organisation Golden Guide. Cette couverture représente également une porte ouverte aux échanges culturels.

Emmy Truong évoque la manière dont ce projet lui est venu par un heureux hasard. En tant que personne d’origine asiatique, elle est consciente que chaque contribution peut générer des changements positifs et permettre aux voix asiatiques d’être davantage reconnues sur la scène internationale. Elle aborde ce projet avec une perspective d’une jeune Vietnamienne, percevant le monde à travers le prisme de la diversité.

“En arrivant aux États-Unis, l’un des aspects les plus séduisants de ce pays est sa pluralité ethnique. Je me sens petite face aux talents du monde entier. Chaque nouveau visage est un ami de longue date, et je cherche à découvrir des points communs dans nos valeurs, nos passions et nos intérêts”.

Avec l’aide des deux fondateurs, Peter et Sabrina, ainsi que du soutien des étudiants en design de l’université Tae Suh, Emmy a proposé le thème “Invitez-vous chez moi”. La couverture de 2024 illustre ainsi un foyer miniature pour la communauté AANHPI, sans murs, permettant à chacun de regarder à l’intérieur et de découvrir quelque chose de spécial.

Les activités rassemblent les gens, que ce soit autour d’une partie de mahjong chinois, d’un repas selon la tradition Kamayan des Philippines, d’une promenade autour de la statue Daruma du Japon, ou encore en portant l’áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes).

Parallèlement, Emmy Truong a également participé au projet “Chấm Dinner Party” pour Bánh NYC, un événement célébrant la cuisine des montagnes. En tant que directrice artistique, designer et communicante, elle voit ce projet comme une opportunité de faire découvrir la culture vietnamienne à ses amis internationaux, afin que la communauté new-yorkaise comprenne plus profondément la richesse de la gastronomie vietnamienne.

Môc Lâm - Phuong Nga/CVN