Vietnam - Nouvelle-Zélande

Une députée néo-zélandaise d'origine vietnamienne promeut les relations bilatérales

Pham Thi Ngoc Lan a été élue députée néo-zélandaise en octobre 2023. Elle devient la première députée néo-zélandaise d'origine vietnamienne. M me Lan a un père vietnamien et une mère néo-zélandaise. Avant de se lancer en politique, elle a suivi une voie scientifique et s'est fait connaître par son dynamisme dans les activités de protection de l'environnement.

La députée néo-zélandaise Pham Thi Ngoc Lan a déclaré, lors d’une rencontre avec un reporter de l’Agence Vietnamienne d’Information, que devenir députée était très important pour elle et qu'elle était très fière de représenter les personnes d'origine vietnamienne au Parlement néo-zélandais. Elle a précisé que la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande se développait. Elle en est extrêmement fière et aussi fière de faire partie de cette communauté. Elle apprécie toujours grandement la contribution de la communauté vietnamienne à la Nouvelle-Zélande.

La culture vietnamienne se répand de plus en plus largement en Nouvelle-Zélande, a-t-elle estimé. Ce qui la fait se sentir bien, c'est que la communauté vietnamienne est toujours fière de sa culture et essaie de préserver et de maintenir la langue vietnamienne, en particulier parmi les jeunes.

Selon Mme Lan, la cuisine fait également partie de la culture et joue un rôle important dans la diffusion de la culture vietnamienne en Nouvelle-Zélande. Actuellement, en Nouvelle-Zélande, il existe de nombreux restaurants vietnamiens. Amoureuse de la cuisine vietnamienne, en particulier des plats célèbres comme le banh mi et le pho, elle adore la découvrir et la partager avec les Néo-Zélandais.

Elle a confié que son père avait toujours été fier de son origine vietnamienne et peut-être pour cette raison, il lui a donné un nom complètement vietnamien. Bien que nés en Nouvelle-Zélande, elle et ses frères et sœurs sont toujours fiers de leur origine vietnamienne, de cette terre ayant la forme d’un "S", avec une histoire et des traditions admirables. Elle s'est sentie encore plus fière de son origine lorsqu'elle est retournée au Vietnam à deux reprises, admirant les magnifiques paysages naturels et découvrant les caractéristiques culturelles uniques du pays.

Mme Lan ne parle pas beaucoup le vietnamien et c'est quelque chose qu'elle souhaite changer.

Elle a précisé qu'en tant que députée d'origine vietnamienne au Parlement néo-zélandais, elle était impatiente de contribuer aux relations Vietnam - Nouvelle-Zélande, en aidant les deux pays à travailler ensemble pour résoudre leurs problèmes communs comme le changement climatique et l’environnement pour créer un monde meilleur pour les générations futures.

Commentant les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, Mme Lan a indiqué que les deux pays entretenaient des relations fortes, durables et vraiment positives à tous les niveaux, que ce soit au niveau physique ou institutionnel, gouvernemental ou politique et aussi communautaire.

La députée a cité la visite en mars 2024 du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Nouvelle-Zélande et l’actuelle visite de la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh en Nouvelle-Zélande comme la preuve la plus claire de l'importance des relations entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam.

Exprimant sa confiance dans le développement des liens bilatéraux, Mme Lan a affirmé que les relations entre les deux pays étaient très importantes pour elle car elle n'est pas seulement le "fruit" de l'amour entre son père et sa mère, mais aussi le résultat des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande.

Par conséquent, elle constate qu’elle a une grande responsabilité et contribue activement à approfondir les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande.

