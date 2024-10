Renforcer le lien entre le Vietnam et sa diaspora

Photo : VNA/CVN

Lors de la quatrième Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger, tenue en août dernier à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rappelé les paroles emblématiques du Président Hô Chi Minh : “Le pays a besoin de la contribution de tous les fils et filles de la terre vietnamienne, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur. Unissez-vous pour bâtir un Vietnam prospère, à la hauteur des grandes puissances”. Cette déclaration souligne l’importance des Vietnamiens d’outre-mer, qui constituent une partie intégrante de la nation et une ressource précieuse pour renforcer les relations avec d’autres pays.

Messages porteurs d’espoir

Ce message a été réitéré lors des rencontres entre les dirigeants et les expatriés lors de leur retour au pays. Beaucoup se souviennent avec émotions des paroles réconfortantes de Tô Lâm : “Les succès de notre pays sont d’abord le fruit de l’harmonie entre la volonté du Parti et le désir du peuple, ainsi que de l’effort collectif de notre nation, y compris les contributions significatives des Vietnamiens d’outre-mer”.

Le Parti, l’État et le peuple accueillent toujours les Vietnamiens d’outre-mer, leur offrant des conditions favorables pour rendre visite à leurs proches, faire du tourisme ou investir dans des projets locaux. Parallèlement, les dirigeants se montrent attentifs aux propositions de ceux qui souhaitent participer activement à la construction de leur pays.

Lors du Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l’étranger, organisé en août dernier à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis des messages porteurs d’espoir à cette communauté, soulignant son rôle crucial dans la construction et la protection de la Patrie.

Le chef du gouvernement a exprimé sa gratitude envers les experts et scientifiques pour leurs contributions significatives dans divers domaines, qui font honneur au pays. Il a également affirmé sa volonté d’“écouter attentivement, voir clairement et comprendre en profondeur” les préoccupations et aspirations des compatriotes vivant à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

“Évoquer la communauté des Vietnamiens d’outre-mer, c’est parler de ceux qui, bien que loin de leur terre d’origine, cultivent un profond sentiment patriotique et un attachement à leurs racines. Ces personnes ont contribué, de manière spirituelle et matérielle, à la lutte pour l’indépendance et la réunification du pays, ainsi qu’à la construction et à la protection de notre nation aujourd’hui. Protéger les droits et intérêts légitimes de la communauté des Vietnamiens d’outre-mer est une responsabilité qui incombe au Parti, à l’État, aux ministères et à l’ensemble du système politique”, a remarqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Depuis 20 ans, le ministère des Affaires étrangères, en synergie avec les ministères, départements et organisations politiques et sociales, a élaboré de nombreuses politiques et lois. Ces efforts visent à soutenir les expatriés dans leur quête de stabilité et d’épanouissement, conformément à l’esprit de la Résolution 36, qui les incite à se tourner vers leur Patrie et à contribuer à son développement.

“L’année 2024 marque les 20 ans de mise en œuvre de la Résolution 36 relative aux Vietnamiens d’outre-mer. C’est l’occasion de tirer des leçons précieuses et d’élever les questions liées à nos compatriotes vivant à l’étranger à un nouveau niveau, en adéquation avec les exigences de développement actuel et en répondant à leurs aspirations légitimes”, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son.

Dans de nombreuses localités, comme Hô Chi Minh-Ville, l’attention portée aux Vietnamiens d’outre-mer ne cesse de croître. La communauté expatriée se révèle être une ressource précieuse pour l’investissement et le développement. Selon Vu Thi Huynh Mai, présidente de la Commission des Vietnamiens d’outre-mer à Hô Chi Minh-Ville, la ville compte actuellement plus de 3.000 entreprises fondées par des Vietnamiens d’outre-mer, avec un capital dépassant 45.000 milliards de dông. Plus de 400 intellectuels vietnamiens d’outre-mer y travaillent à long terme, tandis que près de 200 participent à des projets de recherche dans les domaines de la formation, de la science et de la technologie.

“Pour aller loin, allons ensemble”

Ces dernières années, la province de Bac Giang (Nord) a également intensifié son engagement en envoyant des délégations de dirigeants participer à des événements dédiés aux Vietnamiens d’outre-mer, organisés par le ministère des Affaires étrangères et les représentations vietnamiennes à l’étranger. Ces rencontres offrent l’opportunité de dialoguer avec des expatriés, notamment des intellectuels et des entrepreneurs, facilitant ainsi les échanges d’informations et exprimant le souhait que les Viêt kiêu s’intéressent au développement de la province.

Nguyên Thi Sâm, vice-directrice du Service des affaires étrangères de Vinh Phuc (Nord), a annoncé que sa province s’emploie à établir un cadre efficace pour accueillir, traiter et mettre en œuvre les initiatives des Vietnamiens d’outre-mer. L’objectif est de créer un cadre propice à l’attraction des investissements, tout en tirant parti des ressources technologiques et des savoirs apportés par les experts vietnamiens à l’étranger, afin de soutenir le processus d’industrialisation et de modernisation.

Le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le ministère des Affaires étrangères ont également renforcé leur rôle en tant que plate-forme de solidarité, travaillant en étroite collaboration avec la communauté expatriée.

Sous le slogan “Pour aller loin, allons ensemble”, la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente de ce comité, Lê Thi Thu Hang, a exprimé sa conviction que l’engagement des dirigeants du Parti et de l’État, associé à la mobilisation de tous les acteurs politiques, locaux et de la population, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, permettra de faire progresser les initiatives en faveur des Vietnamiens d’outre-mer. Elle a souligné que les efforts déployés depuis 20 ans, sous l’égide de la Résolution 36, ont jeté des bases solides pour l’avenir.

Les contributions des Viêt kiêu ont eu un poids sur le développement de la Patrie. Les résultats obtenus ces deux dernières décennies témoignent de réalisations notables. Bien qu’il subsiste des défis, la Résolution 36 du Politburo continue d’agir comme une boussole pour orienter les actions futures.

Trong Vu - Phuong Nga/CVN