La Semaine du Vietnam 2024 aux États-Unis honore la tradition et inspire l'avenir

Photo : Kiêu Trang/VNA/CVN

Les visiteurs ont pu voir des costumes royaux de la dynastie Nguyên (1802-1945), découvrir des sculptures sur bois de l’histoire de Kiêu (un chef-d'œuvre du grand poète Nguyên Du au XIXe siècle), des chansons folkloriques et des proverbes anciens, ainsi que déguster des plats aux saveurs culinaires audacieuses de Huê.

Selon Andrew Well Dang, expert sur le Vietnam à l'Institut américain pour la paix (United States Institute of Peace - USIP), ce programme a introduit de nombreuses choses d'une manière que le public américain apprécie.

Cet événement culturel a offert aux visiteurs une vision fascinante du Vietnam à travers des costumes royaux colorés et sophistiqués, ainsi que des processions royales de la fin du XIXe siècle.

Erin Stenhauer Phuong, fondatrice de la Vietnam Society, a déclaré que ce programme aidait des communautés à créer des liens et à travailler ensemble pour préserver les valeurs traditionnelles de la culture vietnamienne.

Elle a partagé qu'elle était très fière de présenter des choses fascinantes de milliers d'années de culture traditionnelle vietnamienne à des amis internationaux, au public américain et aux Vietnamiens aux États-Unis.

Outre les activités culturelles, la Semaine du Vietnam 2024 a organisé un Forum des jeunes sur le patrimoine et la paix. Le forum a permis aux jeunes Américains d’origine vietnamienne et aux jeunes vivant, faisant leurs études et travaillant aux États-Unis, de partager leurs idées et leur vision de l'avenir. Le forum a également invité des experts de l'Institut américain pour la paix, des universitaires et des représentants de l'Académie diplomatique du Vietnam à participer à des tables rondes avec des jeunes.

La Semaine du Vietnam 2024 a honoré le riche patrimoine culturel du Vietnam, ainsi que les réalisations de la communauté d’origine vietnamienne aux États-Unis, tou en inspirant la future génération.

VNA/CVN