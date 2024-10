Irlande

Une vice-ministre des AE rend visite à la famille d'une fille vietnamienne adoptée

Dans le cadre de la visite d'État en Irlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, la vice-ministre des Affaires étrangères (AE), présidente du Comité d'État chargé des résidents vietnamiens à l'étranger, Lê Thi Thu Hang, a rendu visite à la famille de Monsieur et Madame Eamon McMullen qui ont adopté Ngô Huong Thao, âgée de 17 ans.

>> Le dirigeant Tô Lâm termine avec succès sa visite d'État en Irlande

>> Déclaration commune sur le renforcement du partenariat entre le Vietnam et l'Irlande

>> Renforcer la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste d'Irlande

Photo : Phu nu Viêt Nam/CVN

Ngô Huong Thao a été découverte abandonnée dans le quartier de Ve An, province de Bac Ninh alors qu'elle n'avait que 2-3 jours et a été remise au Centre de soins des personnes méritantes et de protection sociale de Bac Ninh le 10 décembre 2007. En mai 2008, elle a été adoptée par la famille de M. Eamon McMullen et Madame Annette McMullen, de nationalité irlandaise.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a exprimé son émotion lorsqu'elle a vu que Ngô Huong Thao avait été élevé par la famille de M. et Mme McMullen.

Elle s'est réjouie de voir que la communauté vietnamienne d'Irlande, qui comptait environ 5.000 personnes, menait de nombreuses activités pour promouvoir la culture vietnamienne et enseigner le vietnamien à des générations d'enfants nés et élevés en Irlande.

Ces activités d'échanges humains, culturels, éducatifs et touristiques ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays, a-t-elle indiqué.

Elle a encouragé Ngô Phuong Thao à bien faire ses études et à toujours s'efforcer d'être digne de l'amour que lui donnent ses parents adoptifs, espérant que Ngô Huong Thao passera du temps à apprendre le vietnamien, à découvrir la beauté de la culture nationale vietnamienne et, si possible, à retourner à son pays d'origine.

Elle a espéré que la famille irlandaise continuerait à créer un environnement favorable, lui permettant d’apprendre et conserver sa langue maternelle, de pratiquer la beauté de la culture nationale et maintenir des liens avec le Vietnam et ramènerait Ngô Huong Thao visiter sa ville natale lorsque cela était possible.

Photo : CTV/CVN

Remerciant la vice-ministre des AE, Lê Thi Thu Hang, pour son attention et ses encouragements, M. et Mme McMullen a raconté le processus d'adoption de Thao, déclarant l’encourager à apprendre le vietnamien, à découvrir la culture traditionnelle vietnamienne et à créer les conditions lui permettant de visiter son pays natal et de participer aux activités organisées par le Comité d'État chargé des résidents vietnamiens à l'étranger.

L'Irlande est actuellement le principal partenaire du Vietnam en matière de coopération en matière d'adoption. Les deux pays ont signé un accord d'adoption en 2003 et, à ce jour, de nombreux enfants vietnamiens ont trouvé leur famille en Irlande, ouvrant ainsi la possibilité aux enfants vivant dans des circonstances difficiles d'être élevés dans un environnement sûr, de bénéficier d'un accès à une éducation avancée et de développement social.

VNA/CVN