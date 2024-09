Une Vietnamienne compte parmi les 21 personnalités inspirantes en Hongrie

Photo : Vietnam+/CVN

Le livre présente 21 femmes hongroises qui apportent une contribution particulière dans tous les domaines, de la science à la société, en passant par l’économie, l’art et le sport. Les histoires de sa vie et de ses motivations sont racontées à travers des conversations avec l’écrivain et journaliste Szabó Attila Zolta.

Il comprend la première grande maître d’échecs hongroise de renommée mondiale, Krizsán Edith ; Korok Fatima, athlète qui a établi le record du monde de plongée la plus profonde ; la célèbre chanteuse Csepregi Éva ; la première Professeure hongroise spécialisé dans l’oreille, le nez, la gorge et l’équilibre du système nerveux, Szirmai Ágnes ; la directrice de la marque automobile Alfa Romeo ; l’athlète paralympique médaillée Gizella, 107 ans, parmi d’autres femmes.

Dans le livre, Phan Bich Thiên est décrite comme un exemple marquant des liens entre le Vietnam et la Hongrie, l’Asie et l’Europe, et des efforts constants visant à promouvoir la culture vietnamienne dans la société hongroise.

Photo : CTV/CVN

S’exprimant lors de la présentation du livre, tenue à la mi-septembre, le chargé d’affaires du Vietnam à Budapest, Lê Trong Ha, a déclaré que cela témoigne de la bonne intégration de la professeure Phan Bich Thiên en particulier et de la communauté vietnamienne en Hongrie en général.

Pour sa part, Phan Bich Thiên a exprimé son honneur de figurer sur la liste des femmes inspirantes en Hongrie, qui ont contribué par leurs efforts, leur intelligence et leur dévouement au développement de la société.

VNA/CVN