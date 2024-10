Le dirigeant Tô Lâm rencontre le président de l’Association d'amitié Franco-Vietnamienne

Le président de l’Association d'amitié Franco-Vietnamienne (AAFV) a informé le dirigeant vietnamien des dernières activités de l’AAFV visant à aider les victimes de l'Agent orange en difficultés, à favoriser la coopération et le soutien dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé, à assister les sinistrés du typhon Yagi, etc.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hai Nam a affirmé sa volonté de soutenir plus efficacement le Vietnam avec des activités dans de nombreuses villes et provinces du pays, souhaitant promouvoir les activités de solidarité en faveur du peuple vietnamien et intensifier la coopération avec l’Association d’amitié Vietnam - France.

Il a appelé les organes compétents vietnamiens à continuer à faciliter les procédures afin que son Association puisse mettre en œuvre des activités et des projets qui profitent au peuple vietnamien et développer son rôle dans la promotion de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre Vietnamiens et Français.

Pour sa part, le dirigeant Tô Lâm a remercié l’AAFV pour ses sentiments et ses contributions apportés au cours des 60 dernières années au Vietnam et à son peuple.

Il a affirmé que l'État du Vietnam créait toujours des conditions favorables pour que l'AAFV puisse continuer à mener des activités et à se tenir aux côtés du peuple vietnamien, appréciant son rôle actif dans le renforcement des échanges et des liens entre les peuples des deux pays, sa mise en œuvre de nombreux projets pratiques dans différentes localités vietnamiennes, et plus récemment ses assistances pour le traitement des conséquences du typhon Yagi.

Il lui a proposé de continuer à renforcer sa collaboration étroite avec l’Association d’amitié Vietnam - France et d’autres organisations afin de poursuivre les activités de solidarité avec le Vietnam et de soutien aux relations Vietnam - France.

VNA/CVN