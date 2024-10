Commémoration du héros vietnamien Nguyên Van Trôi au Venezuela

L'ambassade du Vietnam au Venezuela, en collaboration avec le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), a organisé les 9 et 13 octobre un meeting et des événements commémoratifs pour marquer le 60e anniversaire de la campagne Nguyên Van Trôi et de la mort de cette figure emblématique de la résistance vietnamienne.