Les Vietnamiens en Israël appelés à respecter strictement les instructions de sécurité

L'ambassade du Vietnam en Israël a annoncé dans la soirée du 1er octobre (heure locale) que le commandement du Front intérieur israélien avait émis le même jour des consignes de sécurité exigeant la fermeture des plages et demandant aux gens de limiter les rassemblements à l’extérieur à un maximum de 30 personnes, et de 300 à l'intérieur, d’essayer de rester le plus près possible d'un abri, dans un délai de 90 secondes.