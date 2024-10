Les intellectuels francophones vietnamiens visent une coopération dynamique

Dans le cadre des activités en marge du XIX e Sommet de la Francophonie, les 5 et 6 octobre à Paris, l'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global) a organisé le forum One Global Vietnam - La Francophonie 2024 (OGVF 2024) avec pour thème "Promouvoir une coopération dynamique".

L'événement a réuni une centaine d'experts, scientifiques et partenaires issus de nombreux domaines et de 10 pays à travers le monde, souhaitant explorer les perspectives de la communauté francophone dans le monde d’aujourd'hui, notamment le rôle important du Vietnam dans le développement d’une coopération dynamique.

Lors de la séance d'ouverture, le Professeur Nguyên Duc Khuong, directeur général de l’EMLV (École de management Léonard de Vinci) et président d'AVSE Global (Association of Vietnamese Scientists and Experts), a souligné que le Vietnam joue un rôle très actif dans la région Asie et constitue une "passerelle" pour les activités de coopération multidisciplinaire liées à la diplomatie économique entre les pays asiatiques et la communauté francophone.

L'OGVF 2024 souhaite se concentrer sur le dialogue et l'échange pour approfondir les aspects entourant les atouts géopolitiques, économiques, technologiques, éducatifs, sanitaires et culturels du Vietnam, qui sont inclus dans la vision commune avec de nombreux pays stratégiques tels que la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Canada, ainsi qu’avec les régions économiques en développement en Afrique.

Pour sa part, le Professeur agrégé et Docteur Nguyên Duc Minh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens apprécient toujours les opinions consultatives des intellectuels vietnamiens à l'étranger pour le développement national.

Les participants ont discuté, entre autres, du potentiel de la communauté francophone dans la résolution des problèmes mondiaux, des stratégies au niveau de chaque pays et groupe de pays afin que la coopération Nord-Sud-Sud puisse se développer à son plein potentiel, du rôle du Vietnam dans les domaines du commerce et de la technologie, et des actions que les intellectuels vietnamiens peuvent entreprendre pour faire du pays un centre financier dans la région...

Ce forum était non seulement l'occasion de rappeler les empreintes du Vietnam dans la communauté francophone, mais aussi l'occasion de tenir des échanges pour approfondir la position, le rôle et les opportunités du Vietnam dans la promotion d'une coopération dynamique dans la communauté francophone.

