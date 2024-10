Soutien des Vietnamiens en Allemagne aux compatriotes touchés par les inondations

Ainsi, le montant total, que la communauté vietnamienne d'Allemagne a collecté, par l'intermédiaire d'associations, d'organisations et d'individus pour soutenir les personnes gravement touchées par les récentes inondations historiques dans le nord et le centre du Vietnam, a atteint environ 400.000 euros, soit près de 11 milliards de dôngs.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, au nom du gouvernement, a remercié l'esprit de solidarité des Vietnamiens en Allemagne envers leur Patrie.

Il a également rapidement informé de la situation de développement socio-économique positive du pays, des principales politiques du Parti et du gouvernement en matière d'investissement dans les infrastructures de transport modernes et de l'orientation de la transformation de l'économie vers le développement de l'économie numérique, de l'économie verte et de l'économie circulaire, visant à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 ; ainsi que de développement de l’industrie de haute technologie, du big data et de l’intelligence artificielle.

Il appelé aux entreprises vietnamiennes en Allemagne de promouvoir le commerce, des investissements, le transfert de technologie de l'Allemagne au Vietnam et renforcer la coopération dans le travail avec l'Allemagne.

La communauté vietnamienne d'Allemagne est l'une des plus grandes communautés étrangères, avec plus de 200.000 personnes vivant principalement dans les grandes villes. La communauté vietnamienne de Berlin est la plus importante, avec environ 60.000 personnes.

