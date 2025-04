Hô Chi Minh-Ville, entre histoire et modernité

>> Témoin des heures mémorables du 30 avril 1975

Photos : VNA/CVN

Le Palais de la Réunification (autrefois appelé Palais de l’Indépendance) est depuis longtemps devenu l’un des symboles de Hô Chi Minh-Ville et figure parmi les sites touristiques incontournables. Situé au cœur du 1er arrondissement, ce monument architectural à la fois ancien et moderne accueille souvent un afflux de visiteurs, surtout à l’occasion de la célébration de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975).

Le bâtiment a été conçu par l’architecte Ngô Viêt Thu et construit dans les années 1960 sur le site de l’ancien palais Norodom. Le palais original, de style néo-baroque, avait été édifié par les Français entre 1868 et 1873 pour accueillir le gouvernement de la Cochinchine française.

L’ouvrage a été témoin de nombreuses vicissitudes historiques. Situé dans un endroit ombragé, c’était dans les années 1960 le plus grand du Sud et dont le coût de construction était le plus élevé (150.000 taëls d’or). Il se distingue par l’abri antisouffle situé dans les sous-sols et la piste d’hélicoptère sur la terrasse.

Le Musée d’histoire de Hô Chi Minh-Ville, au 2, rue Nguyên Binh Khiêm, dans le 1er arrondissement, a été construit selon la conception symétrique de l’architecte Auguste Delaval à l’époque de l’Indochine française. Inauguré en 1929, il possède de larges couloirs, bénéficiant de la lumière naturelle de la cour et d’un style de fenêtres près du toit pour éviter le climat chaud et humide. La tour octogonale au centre était peinte en jaune et recouverte de tuiles ornementales. Cet édifice expose environ 36.000 objets reflétant l’histoire du pays de la période préhistorique (500.000 ans av. J.-C. jusqu’à 2.879 ans av. J.-C.) à la création de la République démocratique du Vietnam en 1945. De plus, il présente, entre autres, la culture Óc Eo de la région du Delta du Mékong et des sculptures de l’époque Champa.

Le Musée des vestiges de guerre, situé rue Vo Van Tân, 3e arrondissement, est le plus visité à Hô Chi Minh-Ville. Il est le seul site du Vietnam honoré en 2023 dans la liste des 99 destinations les plus attrayantes au monde selon Stasher, une application de consigne à bagages. Il figure d’ailleurs dans le palmarès des 25 meilleurs musées d’Asie publié par le magazine The Travel, accueillant près d’un million de visiteurs par an. Ce lieu de mémoire poignant et fascinant est souvent comparé à un mémento géant des atrocités de la guerre et à un train immobile qui peut nous amener à un passé douloureux. Loin d’être un simple lieu d’exposition, l’endroit propose une halte pas comme les autres, à la fois riche et émouvante. Fondé en 1975, il conserve actuellement plus de 20.000 documents, y compris photos, objets et reportages issus du XXe siècle.

Photos : CTV/CVN

Le Musée des commandos de Saigon se trouve au 2e étage d’une maison construite en 1963 dans la rue Trân Quang Khai, 1er arrondissement. Cette dernière a d’abord été une base opérationnelle secrète de la force de Saigon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville avant sa libération en 1975) sous la direction de Trân Van Lai, alias Nam Lai, un entrepreneur saïgonnais renommé dans les années 1960. D’une superficie de plus de 100 m², le musée est officiellement ouvert au public à partir du 24 décembre 2019, exposant plus de 100 objets et de courts films sur le commando, unité de l’Armée de libération du Sud-Vietnam spécialisée dans les frappes surprises contre les installations militaires américaines et fantoches de Saigon pendant la guerre du Vietnam (1954-1975).

Le Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, au 97A, rue Phó Ðuc Chính, 1er arrondissement, était auparavant la maison de l’homme d’affaires Hui Bon Hoa, connu comme Oncle Hoa (1845-1901), l’un des quatre plus riches de Saigon à la fin du XIXe siècle. Installé dans une très belle et rare villa au style colonial français, il est l’un des plus beaux bâtiments historiques de la mégapole du Sud.

Hormis ses sites historiques, la ville du nom de l’Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) possède également des centres commerciaux animés et une riche gastronomie, des couleurs et des sons posant une empreinte particulière à chaque coin de rue.

Photos : VNA/CVN

Les visiteurs peuvent la découvrir à bord d’un bus à impériale à toit ouvert dans le centre-ville, avec un système d’audioguide multilingue automatique au sujet des sites ponctuant le trajet. Chacun les emmènera pendant environ 60 minutes à travers des lieux célèbres tels que Jardin botanique et zoologique, Opéra municipal, marché Bên Thành, rues piétonnes Nguyên Huê et Bùi Viên, et se terminera par une expérience de la vue panoramique de la ville depuis le Saigon Skydeck au 49e étage de la tour financière Bitexco.

Parmi les innombrables expériences, la rue des “Tây” (Occidentaux) est à ne pas manquer. Un nom familier donné par habitants et touristes au quartier de Bùi Viên - Ðê Thám - Pham Ngu Lao dans le 1er arrondissement. Cette zone convient aux jeunes, notamment étrangers. On y trouve des centaines de cafés, bars et restaurants, ainsi que de nombreux points de vente de circuits touristiques, des deux côtés de la rue, toujours animée du matin jusqu’à minuit.

Nguyên Thành/CVN