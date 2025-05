Hanoï se prépare à accueillir une vague du tourisme Halal

Le nombre d’arrivées de touristes musulmans à Hanoï, notamment en provenance d'Indonésie, de Malaisie et d'Inde. Cette tendance souligne le potentiel considérable du marché du tourisme halal, en particulier en provenance du Moyen-Orient, et incite Hanoï à prendre des mesures pour accueillir au mieux ce segment de clientèle spécifique.

Photo : VNA/CVN

Le tourisme halal représente une opportunité prometteuse, portée par la demande croissante de voyages musulmans à l’échelle mondiale. Il prend en compte les spécificités culturelles et religieuses des touristes musulmans qui ont des exigences particulières en matière de mode de vie, d'habitudes et de gastronomie.

Le développement du tourisme halal à Hanoï est lié à l'intensification des échanges culturels. Récemment, un groupe de touristes iraniens a même affrété un vol pour se rendre dans la capitale vietnamienne. Cela témoigne du potentiel de ce marché.

Selon Trinh Thi Thu Hà, rectrice du Collège de commerce et de tourisme de Hanoï, le tourisme halal est une tendance mondiale en plein essor. Avec plus de 1,9 milliard de musulmans dans le monde, le tourisme halal devrait générer près de 350 milliards de dollars d'ici 2030. Il s'agit d'un marché très prometteur que nous devons activement cibler, a-t-elle estimé.

En tant que pôle économique, culturel et touristique, Hanoï dispose de nombreux atouts pour attirer les touristes halal et faire de ce marché un véritable levier de croissance pour le tourisme de la capitale. Le développement d'un "écosystème" adapté à cette clientèle est donc une nécessité. Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï, a souligné que l'exploitation du marché halal représente une opportunité de croissance durable et une ouverture vers le monde musulman.

Photo : VNA/CVN

Ramlan Bin Osman, directeur du Centre national de certification halal (HALCERT), a recommandé aux hôtels et restaurants de proposer des espaces de restauration et des cafés halal. Les lieux de divertissement doivent offrir des espaces séparés pour les hommes et les femmes. Les destinations touristiques doivent également être accueillantes et respectueuses de la culture islamique, en prévoyant notamment des espaces de prière dans les aéroports et les hôtels, compte tenu des obligations de prière quotidiennes des musulmans.

Dang Huong Giang a déclaré que son département va intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des entreprises touristiques sur les spécificités de la clientèle musulmane. Il collaborera avec les aéroports et les hébergements pour mettre en place des espaces dédiés à l'accueil des touristes musulmans et adapter les services de restauration.

Hanoï travaillera également avec les ambassades et les organisations internationales pour renforcer les échanges culturels avec les pays musulmans et proposer des formations adaptées aux professionnels du tourisme. La ville vise à développer un écosystème touristique halal complet d'ici 2030, en privilégiant la création de zones "Halal friendly" dans le centre-ville, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN