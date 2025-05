Le Premier ministre appelle à éradiquer les maisons précaires d’ici fin 2025

Lors de la 4 e réunion du Comité de pilotage central pour la mise en œuvre du programme d’éradication des maisons précaires et délabrées à l’échelle nationale, tenue dans la matinée du 11 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du comité, a souligné que chaque maison illustre la responsabilité, l’esprit de solidarité nationale, la fraternité et le partage de toute la communauté.

Selon le comité de pilotage, depuis le lancement du programme, près de 209.000 maisons précaires et délabrées ont été supprimées dans tout le pays. Quinze provinces et grandes villes ont achevé leur programme d’éradication. Il reste environ 61.000 maisons à reconstruire. L’objectif est de mettre fin à cette situation avant le 31 décembre 2025.

Le Premier ministre a affirmé que ce programme matérialise les lignes directrices et politiques du Parti, reflétant les objectifs et la nature profondément humaine et progressiste du régime, sans sacrifier le progrès ni l’équité sociale au profit d’une simple croissance économique. Il a ajouté que le programme met en valeur les traditions culturelles et les belles valeurs du peuple vietnamien, renforce la confiance de la population envers la direction du Parti, et mobilise la force de grande union nationale.

Soulignant qu’aucun citoyen ne doit rester dans une maison précaire ou délabrée, le chef du gouvernement a demandé à ce que l’objectif soit fondamentalement atteint d’ici le 31 octobre 2025.

Il a également exigé la diversification des sources de financement du programme, selon une approche globale, inclusive et mobilisant toute la population. Il faut prioriser les ressources pour les logements des familles de Héros morts pour la Patrie - à terminer avant le 27 juillet, et pour les personnes méritantes de la Révolution - à terminer avant le 2 septembre.

Le Premier ministre a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à suivre de près la situation, à faire preuve de souplesse, de créativité et de détermination, à mettre en œuvre les mesures appropriées en fonction de leurs compétences, avec des politiques réactives et adaptées en temps utile, notamment pour les questions imprévues. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les contrôles et la supervision pour prévenir toute forme de gaspillage ou de pratique malsaine.

Il a enfin souligné qu’achever l’éradication des maisons précaires d’ici 2025 est une tâche lourde mais noble, qui exige une mobilisation forte de tout l’appareil politique, de la communauté des entreprises et de l’ensemble du peuple. Il a exhorté les ministres, dirigeants des secteurs, secrétaires des comités du Parti de niveau provincial, et présidents des Comités populaires, à faire preuve de leadership et à garantir le succès du programme, en l’honneur des congrès du Parti à tous les niveaux, en préparation du XIVe Congrès national du Parti.

