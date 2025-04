Plus de 200.000 maisons précaires déjà reconstruites

À compter jusqu’au 18 avril, 201.651 maisons précaires et délabrés avaient été reconstruites ou étaient en cours de reconstruction au Vietnam, selon le ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Grâce à ces progrès, environ 34.700 logements de ce type nécessitent encore des travaux de remplacement ou de réparation.

Photo : VNA/CVN

Cette campagne nationale s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’émulation lancée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et appelant à des efforts concertés pour éradiquer les maisons précaires et délabrées à l'échelle nationale en 2025.

Présentée dans toutes les provinces et les villes du centre, cette campagne est plus qu’une simple initiative d’aide sociale. Il s’agit également d’un mouvement significatif visant à améliorer les conditions de vie, en particulier pour les familles bénéficiaires de politiques sociales et les ménages pauvres et quasi-pauvres.

À Hô Chi Minh-Ville, les autorités municipales ont apporté un soutien financier à la réparation des 323 maisons appartenant à des ménages pauvres, quasi-pauvres ou en difficulté, pour un montant de plus de 25,3 milliards de dôngs (977.967 dollars). De plus, 899 maisons ont été construites ou rénovés, pour un investissement total de plus de 44,8 milliards de dôngs.

Dans la province de Dak Nông, sur les Hauts plateaux du Centre, près de 1.400 maisons sont en cours de construction, tandis qu’environ 400 autres nécessitent des réparations.

À ce jour, plus de 700 nouvelles maisons ont été achevés et la construction de plus de 100 autres a commencé. La province redouble d’efforts pour éliminer complètement les habitations précaires d’ici le 31 décembre, conformément à l’objectif national.

VNA/CVN