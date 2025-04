À Hô Chi Minh-Ville, tous les logements insalubres ont été éradiqués

Hô Chi Minh-Ville vient de finaliser la construction de 323 maisons destinées aux foyers pauvres, proches du seuil de pauvreté ou vivant dans des conditions précaires. Ce chantier, d’un montant total de plus de 23,3 milliards de dôngs (environ 960.000 dollars), marque l’éradication complète des logements insalubres et délabrés dans la ville.

Le succès témoigne d’une forte synergie entre les autorités locales et les habitants autour d’un objectif commun : réduire durablement la pauvreté.

Lors de la cérémonie de clôture du programme de construction et de rénovation de logements, organisée le 20 avril dernier, l’antenne municipale du Front de la Patrie du Vietnam a salué le soutien massif des institutions publiques, entreprises, associations et citoyens. Grâce à cette mobilisation, les 323 logements ont pu être entièrement rénovés ou reconstruits.

Dans la ville de Thu Duc, ainsi que dans plusieurs districts et arrondissements, des ressources supplémentaires ont permis la réhabilitation ou la construction de 899 autres logements à destination des personnes en situation de précarité, pour un budget total dépassant 44,8 milliards de dôngs (près de 1,9 million de dollars).

Selon Dang Thi Ly, vice-présidente du Front de la Patrie de l’arrondissement de Phu Nhuân, ce programme a changé la vie de nombreuses familles. Les foyers bénéficiaires disposent désormais de maisons solides, propres et sûres, ce qui leur permet d’envisager une vie plus stable et paisible.

"Nous avons mobilisé de multiples ressources: les entreprises sont invitées à descendre sur le terrain pour constater les besoins et financer directement les foyers concernés. Le Front de la Patrie, en étroite collaboration avec les autorités locales, apporte un soutien juridique maximal. Par exemple, les permis de construire sont délivrés plus rapidement que le délai réglementaire, et des demandes officielles sont émises pour exonérer les frais liés aux plans architecturaux, afin de créer les conditions les plus favorables pour les habitants dans la construction ou la rénovation de leur logement", explique-t-elle.

Parmi les bénéficiaires, Hô Ngoc Phung et Chiêm Loi Hông, résidentes du 8e arrondissement. "Avoir enfin une maison propre et confortable, c’est un vrai bonheur. Avant, c’était humide, délabré. Maintenant, je suis comblée", déclare la première.

"Avant, ma maison prenait l’eau à chaque pluie. L’humidité, les inondations, les nuits passées debout faute d’endroit sec… c’était vraiment pénible. Aujourd’hui, grâce à cette aide, j’ai une vraie maison en briques. Pour la première fois, je dors au sec", partage la seconde.

Dans la foulée de ce programme, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé qu’un budget spécial serait alloué en 2025 pour soutenir d’autres provinces dans des projets similaires. Les premières bénéficiaires seront Cà Mau, Kon Tum, Bên Tre et Lào Cai.

VOV/VNA/CVN