Des étudiants vietnamiens ont remporté quatre médailles aux IMChO

Les quatre lycéens vietnamiens participant aux 59 e Olympiades internationales de chimie Mendeleïev (IMChO) ont tous remporté des médailles, dont deux d’or et deux d’argent, a annoncé, le 13 mai le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Photo : CTV/CVN

Les deux médailles d’or ont été décrochées par Trân Trung Kiên (lycée d’élite Hanoï-Amsterdam) et Nguyên Ngô Duc (lycée d’élite Phan Bôi Châu, province de Nghê An).

Les médailles d’argent ont été attribuées à Dinh Trong An (lycée d’excellence en sciences naturelles, relevant de l’Université nationale de Hanoï) et Trân Hoàng Nam (lycée d’élite Hanoï-Amsterdam).

Les Olympiades internationales de chimie Mendeleïev sont reconnues comme l'une des compétitions les plus prestigieuses et rigoureuses au monde pour les lycéens passionnés par la chimie. L'édition 2025 s'est déroulée à Belo Horizonte, au Brésil, du 5 au 12 mai, accueillant 192 jeunes talents issus de 40 nations et territoires, parmi lesquels figuraient des pays réputés pour leur excellence scientifique tels que la Chine, la Russie, la République de Corée et le Japon.

Durant trois jours, les participants ont été mis à l'épreuve à travers trois épreuves distinctes, chacune d'une durée de cinq heures. Parmi les 60% des meilleurs candidats récompensés, les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été attribuées selon un ratio de 1:2:3. Ainsi, pour chaque médaille d'or décernée, deux médailles d'argent et trois médailles de bronze l'ont été également.

VNA/CVN