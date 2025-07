Une relation franco-vietnamienne tournée vers l’avenir et ancrée à Hô Chi Minh-Ville

>> France - Vietnam : un partenariat ancré dans la confiance et l'innovation

>> Fête nationale française : Le dynamisme de la coopération franco-vietnamienne à l’honneur

>> Vietnam - France : innovation, partenariat stratégique global et amitié renforcée

Photo : TLS/CVN

Dans un contexte où le Vietnam célèbre de grandes étapes historiques, Emmanuelle Pavillon-Grosser revient sur les temps forts de la coopération bilatérale, les projets marquants à Hô Chi Minh-Ville et formule des vœux pour l’avenir de cette amitié stratégique.

Dans le contexte où le Vietnam célèbre cette année plusieurs événements importants (80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, 95 ans de la fondation du Parti communiste vietnamien, 50 ans de la Réunification nationale), comment évaluez-vous les relations Vietnam - France, en particulier les évolutions positives observées au cours de votre mandat ?

Je suis arrivée en septembre 2021, donc vers la fin de la pandémie de COVID-19.

Depuis, j’ai pu voir évoluer les relations entre nos deux pays, et les voir passer d’une coopération sectorielle soutenue à un partenariat stratégique global. De la pandémie, lors de laquelle la France a pu exprimer sa solidarité en fournissant près de 2M de doses de vaccins, à la récente visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam, ces dernières années ont été marquées par des engagements politiques forts, qui se traduisent, au quotidien, par un nombre croissant de projets dans tous les domaines.

Ce qui me frappe, c’est que cette relation, fondée sur une histoire commune riche, est bien tournée vers l’avenir.

En 2023, les deux pays ont célébré les 50 ans de relations diplomatiques, avant de passer à un partenariat stratégique global en 2024. La récente visite du président Emmanuel Macron au Vietnam a notamment laissé une forte impression. Selon vous, que révèle cette visite sur la profondeur des liens bilatéraux ? Pourriez-vous partager quelques souvenirs marquants de la coopération entre la France et Hô Chi Minh-Ville - ville dans laquelle vous avez activement contribué au développement d’activités culturelles et éducatives ?

Vous mentionnez la visite du président de la République français, mais ce ne fut pas la seule ces derniers mois, puisque la France a accueilli le secrétaire général Tô Lâm en octobre et puis le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’UNOC-3.

Toutes ces visites témoignent de notre volonté commune de construire une relation durable, résolument tournée vers l’avenir, et aux dimensions multiples.

Lors de la visite du Président, des accords de coopération ont été signés dans des domaines variés : l'énergie nucléaire civile, les infrastructures ferroviaires, la production de vaccins, l'observation spatiale ; ainsi que la coopération dans les domaines de formation des ressources humaines de haute qualité en matière de science et technologie, d'innovation, en particulier dans la recherche et l'application de technologies de pointe.

Cela montre la richesse de nos relations, mais aussi leur potentiel pour l’avenir.

Elles se déclinent à Hô Chi Minh-Ville dans divers domaines :

L’économie, bien sûr, vu que nous avons près de 300 entreprises françaises présentes ici.

À Hô Chi Minh-Ville, plusieurs entreprises françaises ont participé au projet de la première ligne de métro, qui est entrée en service le 22 décembre dernier. Le bureau d’étude Artelia a été sélectionné comme consultant sur le lot HSE (Health, Safety, Environment). Le groupe Bureau Veritas a réalisé l'évaluation et la certification de la sécurité.

Et pour répondre à votre question sur les souvenirs marquants que je garderai de ces quatre années, je dirai, de façon générale, l’ensemble des activités organisées par ou avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCIFV) française au Vietnam. Et plus précisément, le French Tech Summit Vietnam qui a eu lieu en mai dernier, a réuni plus de 1.600 acteurs du numérique et de la tech, en présence de Mme Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique.

La santé : plus de 30.000 médecins ont été formés à la française et ici, à Hô Chi minh-Ville, nous avons, avec l’Institut du cœur à Hô Chi Minh-Ville, un très bel exemple d’une coopération qui continue au service de tous les patients, quel que soit leur niveau de revenus. L’institut a été bâti grâce à un partenariat impliquant la ville, la Fondation Carpentier et l’expertise chirurgicale française.

Je suis, à titre personnel, ravie d’avoir pu accueillir, l’année dernière, un dîner de récolte de fonds à la Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville, pour financer des opérations cardiaques sur des enfants défavorisés.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine éducatif, j’ai eu la chance de visiter plusieurs lycées d’excellence à filière francophone. Et je suis ravie de voir croître, chaque année, le nombre d’établissements scolaires vietnamiens qui reçoivent le Label FrancÉducation, preuve de la vitalité de l’enseignement en français au Vietnam. J’ai d’ailleurs eu le plaisir d’assister à de nombreux événements organisés entre les établissements de Hô Chi Minh-Ville et nos écoles françaises, le LFI Marguerite Duras, l’école Boule et Billes, la Petite école et Saint-Ange.

Dans le domaine culturel, de nombreux événements ont été organisés depuis la fin de la pandémie. Du breakdance à la danse classique ou au design, nous avons fait le choix de montrer la richesse de la culture française dans toute sa diversité. L’une des images que je garderai, c’est l’afflux des jeunes Vietnamiens à la Résidence de France à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Avec un regret : ne pas avoir pu accueillir tous ceux qui voulaient venir !

Bref, difficile de choisir parmi toutes ces réussites un seul souvenir sur 4 ans !

Avant que votre mandat à Hô Chi Minh-Ville se termine, avez-vous un message à adresser aux autorités locales et aux habitants de cette ville ? Et quels sont vos souhaits pour l’avenir de la coopération entre nos deux pays ?

Je souhaite remercier chaleureusement les Vietnamiens, et les habitants de Hô Chi Minh-Ville en particulier, de nous avoir, à ma famille et moi, permis de passer quatre très belles années.

Nous garderons beaucoup d’images de notre séjour ici et espérons pouvoir revenir, comme touristes, revoir les amis.

Je souhaite à toutes et tous, beaucoup de bonheur et de réussite. Et je forme le vœu que les relations franco-vietnamiennes continuent de se développer et que de plus en plus de Français et de Vietnamiens, et notamment les jeunes, puissent avoir la chance de partir à la découverte de nos deux magnifiques pays.

Réalisé par Quang Châu/CVN