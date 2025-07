Le Vietnam accélère son programme d’élimination de l’habitat précaire

Le Vietnam s’est engagé dans une course contre la montre pour éradiquer les maisons de fortune et les toitures percées, symboles d’une pauvreté que le pays refuse désormais de tolérer.

Lancée en octobre 2024 par le Premier ministre Pham Minh Chinh, cette vaste opération d’envergure nationale est l’incarnation concrète du principe fondateur: lutter contre l’exclusion sociale. Elle traduit aussi l’engagement de l’État vietnamien à construire un développement inclusif, solidaire, axé sur l’humain.

Photo : VNA/CVN

En mars 2024, le Vietnam comptait encore plus de 300.000 ménages vivant dans des logis précaires, parfois même sans domicile fixe. À l’approche des grandes commémorations nationales de 2025-95 ans de la fondation du Parti, 50 ans de la libération du Sud et 80 ans de l’indépendance du pays -, le chef du gouvernement a été formel: il est impensable que des citoyens vivent encore sans logement digne.

Des chiffres qui parlent

D’après le comité central chargé du programme, 18 des 34 provinces concernées avaient, au 8 juillet, achevé leur mission. Ce vendredi 18 juillet, Huê devrait officiellement s’ajouter à la liste, portant ce chiffre à 19.

À ce jour, près de 265.000 logements précaires ont été remplacés ou rénovés, soit plus de 84% de l’objectif initial. Le financement ne repose pas uniquement sur l’État. En effet, plus de 17.800 milliards de dôngs (près de 780 millions de dollars) ont été mobilisés, en grande partie grâce à des contributions citoyennes et à l’engagement d’entreprises. Plus de 113.000 personnes ont prêté main-forte sur le terrain, cumulant plus d’un million de journées de travail bénévole.

La feuille de route est désormais claire. Le 9 juillet, à Hanoï, le comité directeur a fixé deux échéances fermes: d’ici au 27 juillet 2025, tous les foyers d’anciens combattants, de familles de martyrs et de personnes méritantes devront être relogés; d’ici au 31 août 2025, tous les logements précaires devront avoir disparu à l’échelle nationale.

Ce calendrier, avancé de cinq ans par rapport à l’objectif initial de 2030, témoigne d’un engagement sans précédent, comme l’a tenu à le souligner le Premier ministre Pham Minh Chinh.

"Nous avons décidé de ne pas attendre. Le 2 septembre 2025, à l’occasion du 80e anniversaire de la République, aucun citoyen ne devra encore vivre sous un toit percé ou dans un abri de fortune. C’est une politique profondément humaniste du Parti et de l’État. Le secrétaire général Tô Lâm la suit de très près. Réussir ce programme d’ici la fin août 2025 représentera un immense effort collectif du Parti, du peuple et de l’armée", a-t-il martelé.

Pour galvaniser les efforts, le Premier ministre Pham Minh Chinh et plusieurs membres du gouvernement se sont rendus personnellement dans les régions reculées les plus touchées. À chacune de ses interventions, le Premier ministre a rappelé que ce programme relevait d’un "ordre venu du cœur", et qu’il constituait "une mesure du sens des responsabilités et de l’éthique dans la gouvernance publique".

Un Parti au service du peuple

Le Parti communiste du Vietnam a toujours affirmé qu’il n’avait d’autre but que de garantir l’indépendance nationale et d’apporter bonheur et prospérité au peuple. La résolution 42 du 24 novembre 2023 du Comité central, consacrée à la réforme des politiques sociales, fixe d’ailleurs pour cap l’éradication totale des logements précaires d’ici 2030, au bénéfice des foyers pauvres, vulnérables ou touchés par les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Le gouvernement, de son côté, agit avec constance pour réduire durablement la pauvreté. "En 2025, il est inacceptable que quiconque vive encore dans un logement indigne", a répété à plusieurs reprises le chef du gouvernement.

Cette politique du logement décent pour tous n’est pas un simple programme social. Elle est l’expression concrète de la vision du Parti: "le peuple est la racine", "le développement économique doit aller de pair avec l’équité, le progrès et la justice sociale".

Le 2 septembre 2025, lorsque les drapeaux rouges orneront les rues du pays pour célébrer les 80 ans de la République, ce ne seront pas seulement des symboles qui flotteront dans l’air. Ce seront aussi des centaines de milliers de toits neufs, solides, synonymes de dignité retrouvée pour les plus modestes.

Ce sera, surtout, le reflet d’un pays qui avance ensemble, animé par une volonté commune: que plus personne ne soit laissé pour compte.

VOV/VNA/CVN