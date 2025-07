La province de Gia Lai intensifie sa lutte contre la pêche INN

S’associant à la lutte nationale contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour faire lever l’avertissement adressé par la Commission européenne, la province de Gia Lai (Centre) a mis en œuvre des mesures drastiques pour contrôler strictement les opérations de pêche.

>> Cân Tho intensifie sa lutte contre la pêche INN

>> La province de Cà Mau combat résolument la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Consciente que les bateaux de pêche qui enfreignent les eaux territoriales étrangères pourraient compromettre les efforts visant à supprimer le carton jaune, Gia Lai a veillé à sensibiliser le public à la réglementation de la pêche et a déployé du personnel pour surveiller les arrivées et les départs des navires 24 h/24.

Plus de 3.200 armateurs et capitaines de bateaux ont signé des engagements par lesquels ils s’engagent à ne pas enfreindre les eaux territoriales étrangères ni à se livrer à des pratiques de pêche INN.

Tous les bateaux de pêche suivent désormais les procédures de déclaration avant leurs arrivées et leurs départs, remplissent intégralement leurs journaux de pêche et se conforment aux exigences d’installation et de fonctionnement du système de surveillance.

La province compte désormais 5.861 bateaux de pêche immatriculés mesurant six mètres ou plus, dont 3.183 bateaux de pêche hauturière d’au moins 15 mètres équipés de systèmes de surveillance des voyages.

Les autorités provinciales ont identifié 215 bateaux pratiquant la pêche au calmar comme présentant un risque élevé d’infractions aux règles de navigation dans les eaux étrangères. Depuis octobre 2023, huit groupes de travail ont mené des actions de sensibilisation directe pour exhorter les pêcheurs à ne pas empiéter sur les eaux étrangères.

Suite aux campagnes intensives menées en mai 2024, 195 des 215 bateaux, 18 sont inactifs et deux sont retournés dans les eaux de l’ancienne province de Binh Dinh.

Pour 620 navires dépourvus de documents d’exploitation en règle en raison de permis de pêche et d’immatriculation expirés, ou de l’absence d’équipement de surveillance, le Comité populaire provincial a ordonné aux communes et aux quartiers locaux de créer des groupes de travail interinstitutions chargés de collecter les navires non conformes et de les relocaliser dans des zones de mouillage locales désignées, sous stricte supervision.

Entre-temps, les propriétaires des bateaux doivent retirer tous les engins de pêche, équipements et outils de capture des bateaux non conformes qui sont interdits de mener toute opération de pêche maritime.

VNA/CVN