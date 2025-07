Fête nationale française : Le dynamisme de la coopération franco-vietnamienne à l’honneur

La Fête nationale française a été célébrée le 14 juillet à la Résidence de France, en présence d’Emmanuelle Pavillon-Grosser, consule générale, et de Nguyên Lôc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des cadres, employés du consulat général de France, et des membres de la communauté française de la mégapole du Sud.

Dans son discours d’ouverture, la diplomate française a souligné que la fête nationale était célébrée au terme d’une année de relations bilatérales d’une grande intensité. Elle a rappelé qu’en 2024, les relations entre le Vietnam et la France avaient pris une nouvelle dimension, à la suite de la visite du secrétaire général Tô Lâm en France en octobre, qui a permis d’élever le partenariat entre les deux pays au niveau stratégique global.

Une année de relations bilatérales denses

En 2025, la visite d’État du président français Emmanuel Macron au Vietnam a permis la signature de nombreux accords stratégiques dans plusieurs domaines, notamment la défense, l’aéronautique, le ferroviaire, la santé et l’énergie. "Ici, à Hô Chi Minh-Ville, nous avons eu la chance d’assister au French Tech Summit Vietnam 2025, qui a réuni le 27 mai plus de 1.600 acteurs du numérique et de la tech, en présence de Mme Clara Chappaz, notre ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique", a-t-elle indiqué.

La diplomate a salué le dynamisme et les perspectives de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’innovation, des technologies et de l’intelligence artificielle, réaffirmant que la France et le Vietnam continueront de développer leurs échanges dans tous les secteurs, en particulier économique et commercial. Elle a également salué la présence de nombreux chefs d’entreprises françaises et vietnamiennes, dont les projets ne cessent de croître localement.

"Grâce à tous ces entrepreneurs et à leurs salariés, nos échanges commerciaux s’élèvent désormais à plus de 8,5 milliards d’euros, et la France est le 2e investisseur de l’Union européenne au Vietnam", a poursuivi la consule générale.

Elle a également souligné les contributions des entreprises françaises de l’étranger, particulièrement dynamiques au Vietnam, dont le chiffre d’affaires cumulé atteindrait aujourd’hui entre quatre et cinq milliards de dollars. Elle a exprimé l’espoir que la France accueille, davantage d’investisseurs vietnamiens sur son territoire. L’économie, mais aussi l’éducation, la recherche scientifique et la culture, sont devenues des piliers majeurs de la coopération entre les deux pays.

Dans le domaine audiovisuel, la coopération s’est particulièrement intensifiée ces derniers temps, l’Institut français ayant soutenu la création du premier Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville, la naissance de l’association VAVA (Vietnam Animation & VFX Association), ainsi que l’envoi d’une première délégation vietnamienne au Festival d’animation d’Annecy.

De son côté, Nguyên Lôc Hà a déclaré que, forte de liens historiques, culturels et humains profonds, la relation entre le Vietnam et la France s’était épanouie au cours du dernier demi-siècle, depuis l’établissement des relations diplomatiques, et plus encore depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en octobre 2024. Les deux pays entretiennent une coopération dynamique dans de nombreux domaines : politique, diplomatie, commerce, culture, éducation, santé et coopération décentralisée.

Un partenariat de premier plan

Le pilier le plus récent, celui de la science et de la technologie, s’est concrétisé lors de la visite officielle réussie du président Emmanuel Macron et de son épouse au Vietnam en mai dernier, suivie de celle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France, pour participer à la Conférence des Nations unies sur les océans en juin.

"Sur cette base solide, Hô Chi Minh-Ville est fière d’être l’une des localités vietnamiennes les plus dynamiques dans la coopération avec la France. Cette dernière est un partenaire commercial et d’investissement de premier plan pour notre ville, avec un commerce bilatéral dépassant 950 millions de dollars en 2024 et la présence de 40 bureaux de représentation d’entreprises françaises. Avec un capital d’investissement cumulé de près de 330 millions de dollars, la France se classe au 17e rang parmi 129 pays et territoires investissant dans la ville", a précisé le vice-président de la mégapole du Sud.

Le représentant de la ville s’est dit convaincu que ces chiffres continueront de croître fortement, d’autant plus que la ville a récemment renforcé ses capacités de développement grâce à sa fusion avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria – Vung Tàu.

Outre son partenariat historique avec Lyon dans le domaine de l’urbanisme, la "nouvelle Hô Chi Minh-Ville" est également jumelée avec Brest, métropole littorale, afin de promouvoir la recherche marine et les technologies maritimes. La présence française, tant économique que culturelle, devrait s’intensifier à travers divers projets : éclairage artistique, planification urbaine, restauration des berges de la rivière Saïgon, mais aussi développement de zones industrielles, d’usines, de complexes touristiques et de sports modernes.

Le vice-président a exprimé sa profonde gratitude à la consule générale de France, Emmanuelle Pavillon-Grosser, pour ses contributions remarquables au cours des quatre dernières années, saluant sa coopération étroite avec la ville dans l’organisation de nombreux échanges culturels et artistiques, de rencontres d’affaires et de missions économiques au Vietnam et en France. Autant d’initiatives qui ont enrichi la vie culturelle de la ville et insufflé un nouvel élan aux relations franco-vietnamiennes en cette période de transformation et d’opportunités.

Il a enfin affirmé que Hô Chi Minh-Ville s’engageait à offrir les conditions les plus favorables en matière de réglementation, de politiques et d’environnement d’investissement afin d’assurer la mise en œuvre efficace et durable des projets de coopération avec la France, dans un esprit de "bénéfices partagés et risques partagés".

