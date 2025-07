La tempête Wipha devrait pénétrer dans la Mer Orientale, la vigilance s’impose

>> Une dépression devrait débarquer en Mer Orientale et se renforcer en tempête

Photo : VNA/CVN

Vendredi à 01h00 du matin (18 juillet), le centre de la tempête se situait à environ 16,4 degrés de latitude nord et 125,3 degrés de longitude est, au-dessus des eaux orientales de l’île de Luçon (Philippines). Les vents maximums soutenus près du centre atteignaient entre 62 et 74 km/h. La tempête se déplaçait vers le nord-ouest à environ 20 km/h.

Samedi à 01h00 du matin (19 juillet), Wipha devrait poursuivre sa route vers le nord-ouest au-dessus des eaux septentrionales de Luçon, maintenant une vitesse de 20 km/h et gagnant probablement en force, avec des vents de 62 à 88 km/h et des rafales atteignant 103 à 117 km/h.

Dimanche à 01h00 du matin(20 juillet), la tempête devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h, à environ 740 km au sud-est de la péninsule de Leizhou, en Chine. Elle devrait pénétrer dans la Mer Orientale et s’intensifier, avec des vents soutenus atteignant 89 à 102 km/h. La zone nord-est de la Mer Orientale sera touchée. Le niveau de risque de catastrophe actuel est de niveau 3.

Lundi à 01h00 du matin (21 juillet), la tempête poursuivra sa progression vers l’ouest-nord-ouest, à environ 220 km à l’est de la péninsule de Leizhou, avec des vents soutenus qui devraient atteindre 103 à 117 km/h. La zone touchée reste la partie nord de la Mer Orientale, avec un risque de catastrophe toujours de niveau 3.

Dans les 72 à 120 heures suivantes, Wipha devrait continuer de se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse constante d’environ 20 km/h.

En raison de l’influence de la tempête, des vents violents seront observés dans la zone orientale de la partie nord de la Mer Orientale dès vendredi après-midi (19 juillet). Des vagues de 2,5 à 3,5 m de hauteur sont attendues, avec une mer agitée et des conditions dangereuses pour le trafic maritime, notamment des orages, des grains et de fortes vagues.

En réponse, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a exhorté les localités et les ministères concernés à surveiller de près l’évolution de la tempête, à encadrer rigoureusement les navires sortant en mer et à informer rapidement les armateurs et les capitaines de la position et de la trajectoire du système afin d’éviter toute pénétration dans les zones dangereuses.

Il est également conseillé aux autorités de revoir et de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les ports, les zones touristiques, les fermes aquacoles et les zones côtières.

Des plans proactifs doivent être mis en place pour protéger les habitations, les entrepôts, les bâtiments publics, les zones industrielles, les usines, les systèmes d’électricité et de télécommunications, la production agricole et les zones inondables des zones urbaines et industrielles.

VNA/CVN