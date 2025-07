Le ministère des AE appelle à la vigilance face aux arnaques à l’emploi à l’étranger

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse du 17 juillet, en réponse à des questions concernant les informations relayées par les médias cambodgiens selon lesquelles plus de 200 Vietnamiens auraient été arrêtés lors d’une opération contre les escroqueries en ligne, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : Selon l’ambassade du Vietnam au Cambodge, le 14 juillet, plus de 140 ressortissants vietnamiens ont été interpellés à Phnom Penh par les autorités cambodgiennes pour leur implication présumée dans des activités d’escroquerie en ligne.

Dès la réception des informations, l’ambassade a contacté les autorités cambodgiennes pour leur demander de garantir les conditions de vie des ressortissants vietnamiens et collaborer à la vérification de leur identité.

Le ministère des Affaires étrangères a immédiatement chargé l’ambassade et les services compétents de travailler avec les autorités vietnamiennes et cambodgiennes afin d’effectuer les démarches consulaires nécessaires et d’organiser le retour des citoyens dans les meilleurs délais.

Le ministère réitère sa mise en garde aux citoyens vietnamiens : faire preuve de vigilance face aux promesses d’emploi à l’étranger "faciles, bien rémunérés", sans exigence de diplôme, sans contrat, sans intermédiaire officiel ou entreprise d’envoi de main-d'œuvre. Il est impératif de bien se renseigner sur l’offre d’emploi, l’employeur, le lieu de travail, les conditions de sécurité sociale et les droits avant de prendre une décision.

Les citoyens et leurs familles peuvent contacter la ligne téléphonique pour la protection consulaire ou l’ambassade du Vietnam au Cambodge pour obtenir des informations.

Par ailleurs, concernant l’affaire de deux femmes sud-coréennes ayant agressé des femmes vietnamiennes, Pham Thu Hang a indiqué que les autorités vietnamiennes mènent actuellement des vérifications et traiteront l’affaire conformément à la législation en vigueur.

VNA/CVN