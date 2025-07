Transparence sur les émissions pour maintenir les chaînes d’approvisionnement

Selon le Dr. Dinh Thi Hai Vân, de l'Institut de recherche sur la croissance verte (Académie d'agriculture du Vietnam), en quelques années, la transparence des émissions de gaz à effet de serre est passée d’un concept "académique" à une condition obligatoire à l’exportation. Lors de sa consultation sur la feuille de route Net Zero pour les entreprises, le Dr. Van a déclaré que de nombreux grands marchés tels que l'UE, les États-Unis et le Japon renforcent leur contrôle sur les marchandises à fortes émissions.

Plus précisément, l’UE a officiellement appliqué le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), exigeant que toutes les marchandises importées dans les industries à fortes émissions telles que l’acier, l’aluminium, le ciment, etc. divulguent publiquement leurs émissions et qu’elles soient soumises à des taxes supplémentaires si elles dépassent le seuil.

Aux États-Unis et au Japon, les importateurs exigent également la transparence de l’empreinte carbone et la déclaration des gaz à effet de serre. Le non-respect de cette règle entraînera le retrait de l’entreprise de la commande ou de la chaîne d’approvisionnement.

Outre les gouvernements, les multinationales telles qu’Apple, Unilever, IKEA fixent également des exigences strictes en matière de transparence des émissions et de reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance d’Entreprise). Si ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises vietnamiennes risquent d’être éliminées de la chaîne d’approvisionnement.

"L’exigence du zéro émission nette s'est imposée à l'échelle mondiale. Toute entreprise manquant de transparence n'aura plus aucune chance de figurer dans la chaîne", prévient le Dr. Dinh Thi Hai Vân.

Selon elle, pour éviter d’être évincées du marché, la première chose que les entreprises doivent faire est d’être transparentes sur les informations relatives à leurs émissions. Comparé à l’inventaire des gaz à effet de serre (inventaire GES), le travail ci-dessus est plus simple, plus facile à mettre en œuvre et évite les hésitations des petites et moyennes entreprises (PME). Cette étape consiste à identifier toutes les sources d’émissions directes et indirectes provenant de la fabrication, de l’électricité, du transport jusqu’à la chaîne d’approvisionnement.

À l’avenir, une fois que les entreprises auront acquis de l’expérience, elles pourront commencer à inventorier les gaz à effet de serre conformément aux normes internationales telles que le protocole GHG, ISO 14064. C’est la base de la planification de la réduction des émissions et de l’élaboration de rapports ESG. "Sans mesure, aucune amélioration n'est possible. Les entreprises doivent identifier cette étape fondamentale de leur plan d'action pour la neutralité carbone", a souligné Mme Vân.

En fait, les entreprises qui agissent tôt ont un avantage évident. Vinamilk a été certifié PAS 2060, visant le Net Zero d'ici 2050. TH True Milk maintient la neutralité carbone dans deux unités membres jusqu'en 2028. Hoa Phat, le plus grand producteur d'acier de la région, consacre 30% de son capital d'investissement à l'environnement et ce groupe est autosuffisant à 80% en sources d'électricité.

Obtenir la neutralité carbone pour améliorer la compétitivité

Le défi se concentre donc sur les petites et moyennes entreprises (PME), qui manquent d’expérience, de ressources humaines et de financement. Elles ont peu accès aux procédures standards et ne comprennent souvent pas les exigences internationales.

Mais il est désormais temps de ne plus hésiter à aucun niveau. Le Dr Vân a averti que plus le délai est long, plus le coût de conversion est élevé. Lorsque le CBAM sera pleinement opérationnel à partir de 2026, les marchandises à fortes émissions seront soumises à des taxes exorbitantes, provoquant une hausse des prix et une perte totale de compétitivité. "À ce moment-là, ne pas agir signifie également nous éliminer du terrain de l’exportation", a-t-elle déclaré.

Pour soutenir cette initiative, l’Institut de recherche sur la croissance verte et des organismes de conseil ont mis en place un modèle "à guichet unique" pour aider les entreprises à inventorier leurs émissions, à planifier leur réduction, à fournir des conseils sur l'accès au crédit vert et à élaborer des rapports ESG conformes aux normes internationales GRI.

"Sans mesure, pas d'amélioration. Sans transparence, pas de participation sur la scène internationale. Il ne s'agit plus d'un coût de conformité, mais d'un investissement stratégique pour survivre à l'ère actuelle", a déclaré l'experte environnementale.

Trân Công Hoà, président du conseil d'administration du groupe Mai Hoa, a admis que de nombreuses entreprises sont encore confuses car elles ne comprennent pas clairement le contenu qui doit être déclaré. En outre, les coûts de mise en conformité et les procédures administratives lors de la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions font également hésiter de nombreuses entreprises.

Cependant, M. Hoà a reconnu que la progression vers le Net Zero et l'obtention des certifications associées aideront les entreprises à améliorer leur compétitivité et leur marque sur les marchés nationaux et internationaux. Il a exprimé son désir de se connecter davantage à des programmes tels que "Pour l'environnement vert" pour mettre à jour les informations et les solutions appropriées.

Partageant ce point de vue, le Dr. Vân a déclaré que les PME sont le groupe le plus vulnérable dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. À mesure que les mécanismes d’ajustement carbone aux frontières, tels que le CBAM et les normes ESG, se durcissent, les multinationales obligeront les PME qui sont des fournisseurs à inventorier et à être transparentes sur leurs émissions si elles veulent maintenir leurs contrats.

Le Dr. Vân recommande aux entreprises de considérer 2025 comme une année de "répétition" pour les activités d’inventaire des gaz à effet de serre. La normalisation précoce des processus aidera les entreprises à réduire leurs coûts et à éviter de rester passives lorsque les réglementations officielles entreront en vigueur à partir de 2026.

Texte et photos : Truong Giang/CVN