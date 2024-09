Une Professeure vietnamienne élue membre de l’Academia Europaea

Photo : VNCC/CVN

La Professeure Nguyên Thi Kim Thanh est membre de quatre associations scientifiques au Royaume-Uni, dont la Société royale de chimie (Royal Society of Chemistry - SRC) depuis 2010. Il s’agit de sa première élection dans une académie internationale.

En tant que nouveau membre, elle a eu l’honneur d’être invitée par l’Academia Europaea à assister à la session thématique de la conférence annuelle de l’Académie à Wroclaw, en Pologne, en novembre 2024 et à y présenter ses recherches, ainsi qu’à assister à un festin en présence du président polonais.

L’Academia Europaea, fondée en 1988, est une organisation à but non lucratif qui fait office d’Académie paneuropéenne des sciences et des lettres. Elle compte environ 5.500 membres scientifiques de renom issus de divers pays européens, domaines d’études, nationalités et régions géographiques. Parmi eux, 72 sont lauréats du prix Nobel.

La mission de l’Academia Europaea est de stimuler la recherche scientifique et de faire connaître de grandes réalisations académiques dans les domaines des sciences humaines, du droit, de l’économie, des sciences sociales et politiques, des mathématiques, de la médecine et d’autres domaines tels que les sciences naturelles et la technologie dans le monde entier. En outre, l’un de ses objectifs fondamentaux est d’améliorer l’éducation scientifique publique inclusive pour les personnes de tous âges.

Photo : NVCC/CVN

Pour devenir membre de l’Academia Europaea, les candidats doivent d’abord être nommés par un groupe de scientifiques prestigieux, après quoi l’Académie examine attentivement le profil académique du candidat et ses réalisations en matière de recherche scientifique avant que le Conseil scientifique n’élise le candidat.

Une scientifique reconnue

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information au Royaume-Uni, la Professeure Nguyên Thi Kim Thanh a exprimé sa joie et sa fierté d’avoir été élue membre de l’Academia Europaea, considérant cela comme une reconnaissance pour ses réalisations en matière de recherche et d’enseignement ainsi que pour les efforts et contributions continus qu’elle et ses collègues ont fourni pour diffuser leurs connaissances et leur passion pour la recherche scientifique auprès de la communauté.

“Je suis honorée d’avoir été élue membre de l’Academia Europaea. C’est un formidable moyen de nouer des liens avec des esprits brillants dans des domaines tels que les sciences naturelles et la technologie, les mathématiques médicales, les sciences humaines, le droit, l’économie, la sociologie et les sciences politiques et sociales. Nous devons collaborer pour relever les défis internationaux importants auxquels nous sommes et serons confrontés aujourd’hui et à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

Elle souhaite que l’événement contribue à améliorer la réputation internationale des intellectuels et des scientifiques vietnamiens, leur permettant de s’intégrer en toute confiance à la recherche avancée mondiale.

Photo : NVCC/CVN

Nguyên Thi Kim Thanh est une intellectuelle vietnamienne bien connue parmi les scientifiques internationaux et elle est également la première Professeure vietnamienne au Collège universitaire de Londres (University College London - UCL), depuis 2013. Elle a obtenu un diplôme en chimie à l’Université nationale de Hanoï en 1992, avant de recevoir des bourses de recherche internationales aux Pays-Bas et en Angleterre, où elle a obtenu son doctorat en 1998.

Forte d’une longue expérience en matière de recherche scientifique, elle a remporté de nombreux et nobles prix décernés par des associations et académies scientifiques prestigieuses du monde entier.

En 2019, elle s’est vu décerner le célèbre prix “The Rosalind Franklin Award and Lecture” (Rosalind Franklin et la conférence) de l’Académie des sciences du Royaume-Uni pour ses contributions aux nanomatériaux.

Une femme engagée

La Professeure Nguyên Thi Kim Thanh a reçu le prix interdisciplinaire de la RSC en 2022 pour ses contributions significatives en recherche fondamentale sur la production chimique et les propriétés physiques des nanoparticules plasmoniques et magnétiques pour les applications biomédicales.

En novembre 2022, elle a été invitée à donner une conférence dans le cadre du cycle de conférences scientifiques de longue date et mondialement connu Friday Evening Discourses (FED) du Royal Institute du Royaume-Uni. À ce jour, sa conférence a été vue 25.000 fois.

En 2023, elle a remporté le prix Thomas Graham de la Société Royale de Chimie - Consortium de la Society of Chemical Industry (SCI) ainsi que le prix Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering Awards de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), une organisation non gouvernementale siégeant à Zurich, créée en 1919 et qui s’intéresse aux progrès en chimie et biochimie.

La Professeure Nguyên Thi Kim Thanh mène également de nombreux projets de recherche en collaboration avec des agences, organisations et instituts de recherche locaux pour atteindre son objectif d’intégrer les scientifiques vietnamiens à la communauté mondiale. Le 2 novembre 2014, elle a fondé l’Académie des jeunes vietnamiens (Vietnam Young Academy - VYA), dans le but de connecter et d’aider les scientifiques vietnamiens dans les premières phases de leur carrière à avoir l’opportunité d’interagir et de discuter des principaux problèmes nationaux et mondiaux, ainsi que de formuler des idées pour l’innovation éducative et la croissance des politiques au Vietnam.

En 2019, la VYA a organisé la 4e Rencontre mondiale des jeunes académies (WWMYA) à Dà Nang, au Centre du Vietnam, avec le soutien des ministères vietnamiens de l’Éducation et de la Formation ; des Sciences et Technologies ainsi que des Affaires étrangères. Le résultat marquant de la conférence a été l’adoption de la Déclaration commune sur les principes directeurs de la création de l’Académie des jeunes, qui a ensuite été officiellement annoncée lors du Forum mondial des sciences (WSF) en novembre 2019 à Budapest, en Hongrie, en présence de plus d’un millier de scientifiques, universitaires, décideurs politiques, industriels et communicants scientifiques. Notamment, la United Kingdom Young Academy, qui avec l’aide des académies et du gouvernement britannique, a été fondée en 2022, huit ans après la VYA.

La Professeure Nguyên Thi Kim Thanh participe également à divers événements communautaires, encourageant les jeunes à cultiver leur intérêt pour les sciences. L’année dernière, elle a utilisé ses primes du prix Rosalind Franklin pour organiser un camp scientifique à Wiltshire, en Angleterre, pour inspirer et motiver les lycéens londoniens en difficulté à suivre des cours de sciences et de mathématiques pour obtenir le Certificat général de fin d’études secondaires.

Phuong Nga/CVN