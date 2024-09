Maximiser la force de la communauté vietnamienne à l’étranger

Le Parti et l’État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger comme un élément indissociable de la nation et important dans le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les autres pays du monde.

>> Mobiliser les contributions de la diaspora au développement

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné l’importance de la diaspora vietnamienne en recevant, le 23 août à Hanoï, la délégation de Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) participant à la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer et au Forum des intellectuels et experts vietnamiens d’outre-mer.

Ces manifestations, tenues du 21 au 24 août, ont été placées sous le thème “Les Vietnamiens d’outre-mer œuvrent ensemble pour matérialiser l’aspiration au développement du pays”. Plus de 400 ressortissants vietnamiens venus de 42 pays et territoires dans le monde entier y ont participé.

Tô Lâm a appelé à davantage d’expertise et de partage d’expériences de la part des Vietnamiens expatriés pour rendre le pays encore plus fort. “J’espère que les 6 millions de +Viêt kiêu+ s’uniront et œuvreront ensemble pour matérialiser l’aspiration à un Vietnam puissant, prospère et heureux”, a-t-il insisté.

Le dirigeant a déclaré qu’après près de 40 ans de Renouveau, le pays avait obtenu de grands résultats. Le Vietnam est en effet devenu l’un des principaux exportateurs de produits alimentaires et figure dans le Top 40 de l’économie mondiale, avec un commerce extérieur dans le Top 20. Son rôle et sa position sont de plus en plus consolidés. “Ces réalisations sont en partie imputables aux précieuses contributions des Vietnamiens résidant à l’étranger”, a-t-il souligné.

Leurs fonds transférés et leurs investissements ont contribué de manière significative à la promotion de la production, des affaires et du développement socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens vivant au pays, a-t-il indiqué.

Tô Lâm a reconnu et apprécié leurs conseils sincères et précieux sur le développement des hautes technologies, le développement vert et durable, la préservation et la promotion de la culture et de la langue vietnamiennes et le maintien de la grande unité nationale.

À travers des activités d’échanges, les Viêt kiêu ont contribué à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles nationales, à construire l’image d’un Vietnam beau et hospitalier et à renforcer la position et le prestige du pays sur la scène internationale.

D’ajouter que les Vietnamiens résidant à l’étranger doivent respecter strictement les lois de leur pays d’accueil, favoriser la solidarité et l’entraide et garder à l’esprit l’adage “la feuille entière recouvre la feuille déchirée”.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État facilitaient toujours leur retour pour des visites familiales, des voyages, des projets d’affaires et d’investissement.

Messages clés, orientations et priorités

“Le pays a des attentes élevées et une haute confiance dans la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie”, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a salué leur engagement envers le Vietnam, notant la présence au forum à la fois de dirigeants chevronnés et de jeunes dynamiques.

Selon lui, le pays chérit les sentiments des Vietnamiens vivant à l’étranger, “écoute attentivement, voit clairement et comprend pleinement” leurs idées et leurs objectifs, et apprécie grandement leurs contributions inestimables au pays. Reconnaissant les contributions sincères et responsables des Viêt kiêu, le Premier ministre a demandé au ministère des Affaires étrangères, au Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer et aux organisations concernées de noter leurs desiderata et de prendre les mesures appropriées pour y répondre.

Le chef du gouvernement a adressé à la diaspora vietnamienne trois messages clés : le lien indéfectible entre la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger et la nation, l’engagement durable du Parti et de l’État de la soutenir et l’espoir que les Vietnamiens d’outre-mer joueront un rôle encore plus important dans la construction et la défense nationales.

“Le succès de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger est celui de la nation”, a-t-il dit, soulignant que le pays est fier de sa communauté.

En ce qui concerne les orientations dans l’avenir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance, primo, de l’unité nationale, secundo, de l’exploitation des ressources et du patriotisme des compatriotes d’outre-mer au profit de la nation et, tertio, de l’engagement global et efficace de tous les citoyens et entités politiques dans le soutien à cette communauté.

Il a précisé que ces travaux devraient pleinement démontrer et promouvoir la tradition de grande solidarité nationale, soulignant que toutes les politiques devraient suivre cet esprit.

“Il faut mettre en valeur les grandes ressources de la communauté vietnamienne à l’étranger et inspirer son patriotisme, tout en montrant de manière forte, positive et efficace les sentiments, la confiance et la responsabilité du Parti et de l’État envers elle”, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : “Les travaux relatifs aux Vietnamiens d’outre-mer doivent être mis en œuvre de manière concertée, globale et inclusive, s’agissant là de la responsabilité de l’ensemble du système politique et de l’ensemble du peuple”.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé que les objectifs majeurs étaient d’aider la communauté à s’installer, à s’intégrer et à se développer fortement dans les pays d’accueil, à édifier une communauté puissante avec des liens étroits et à protéger ses droits et intérêts légitimes.

Il a souligné que le Parti, l’État et le gouvernement créeraient toujours des conditions optimales pour les Vietnamiens d’outre-mer et garantiraient leurs droits légitimes liés à l’utilisation des terres, au logement, à la nationalité, à la résidence, à l’investissement et aux affaires. Il a réitéré la promesse du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm d’éliminer les difficultés et obstacles pour les faire bénéficier de toutes les conditions d’une contribution optimale à l’édification du pays.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Affaires étrangères et au Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger de continuer de promouvoir leur rôle d’“adresse fiable” pour les Vietnamiens d’outre-mer et de “pont” pour leur rapprochement avec la Patrie. Il s’agit aussi de diversifier leurs activités de communication et de fourniture d’informations, aidant la communauté à maintenir la langue et la culture vietnamiennes.

Il a également demandé aux ministères, secteurs et localités d’écouter et d’appliquer les idées et remarques pertinentes émanant de la diaspora vietnamienne.

Le Premier ministre a aussi espéré que la diaspora resterait unie et fournirait des idées créatives et des solutions spécifiques pour optimiser ses ressources et contributions au développement de la nation.

Il a notamment exprimé l’espoir que les experts et intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger formuleraient des recommandations sur les moyens de dynamiser les secteurs des sciences et technologies, des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, proposeraient des projets spécifiques et s’engageraient directement dans ceux-ci.

“Les Vietnamiens de l’étranger doivent continuer à être des +ambassadeurs+ du pays pour promouvoir la culture vietnamienne, contribuant ainsi à un Vietnam puissant et prospère”, a-t-il encouragé.

Renouer avec leurs racines

Photo : VNA/CVN

Lors de l’ouverture de la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a déclaré que les conférences de 2009, 2012 et 2016 avaient fourni une plate-forme aux Viêt kiêu et à leurs concitoyens du pays pour discuter du développement et de la défense du Vietnam.

Il a précisé que les recommandations des ressortissants vietnamiens avaient été intégrées aux politiques nationales, ce qui a donné lieu à de nouvelles lois facilitant leur retour au pays pour travailler, investir ou faire des affaires.

Il a déclaré que diverses initiatives telles que le programme “Xuân quê huong” (Printemps au pays natal), le pèlerinage vers les temples des rois Hùng - fondateurs de la nation, la colonie de vacances, des voyages à Truong Sa et d’autres activités culturelles avaient permis aux Viêt kiêu de renouer avec leurs racines.

“Les Associations des Vietnamiens à l’étranger reçoivent toujours une attention et une affection particulières de la part des dirigeants du Parti et de l’État, des ministères, des secteurs, des localités et de la population du pays ainsi que des communautés +Viêt kiêu+ dans les pays”, a-t-il affirmé.

Actuellement, environ six millions de ressortissants vietnamiens sont recensés dans plus de 130 pays et territoires, dont plus de 80% vivent dans des pays industrialisés.

Bien que vivant éloignés de la Patrie, ils ne cessent de cultiver, de valoriser le patriotisme et la fierté nationale, de préserver les traditions culturelles vietnamiennes, d’avoir le regard tourné vers leurs origines et d’entretenir des rapports étroits avec leur famille et la mère patrie. Ils ont investi dans 42 des 63 villes et provinces du pays jusqu’en novembre 2023 avec 421 projets d’un fonds total enregistré à 1,72 milliard d’USD.

La 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger se déroule dans un contexte où tout le pays déploie des efforts pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, visant à faire d’ici 2030 du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne, figurant parmi les pays à revenu moyen de la tranche supérieure, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Pour atteindre ces objectifs, Bùi Thanh Son a appelé aux contributions importantes de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Le chef de la diplomatie a souhaité que cette 4e conférence serve de catalyseur pour optimiser les ressources, le potentiel et les compétences de la diaspora vietnamienne au service du développement national.

Il a également souligné l’importance de ce forum 2024, le premier du genre sous la direction du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui se concentre sur la croissance durable et l’innovation.

Pour la première fois, les associations du Vietnam ont collaboré avec des organisations nationales pour mener des discussions autour des hautes technologies, notamment les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle (IA).

Thúy Hà - VNA/CVN