Une délégation du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer visite le Canada

Une délégation du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, a rencontré des communautés des Vietnamiens ( Viêt kiêu ) dans les régions de l'Est et de l'Ouest du Canada, dans le cadre de leur visite du 24 au 27 août au Canada.

Au cours des réunions, la délégation a informé les participants des politiques et des lois liées aux droits et intérêts légitimes des Viêt kiêu, telles que la loi foncière, la loi sur le logement, la loi sur les affaires immobilières et la loi sur l'identification des citoyens, les questions maritimes et insulaires, les programmes destinés aux expatriés vietnamiens à l'étranger, et notamment les ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Il les a également informés des activités organisées annuellement pour les Viêt kiêu, ainsi que des opportunités qui leur sont offertes de donner leur avis au processus législatif et à la rédaction d'autres documents politiques.

Nguyên Hoài Bac, un entrepreneur canadien d’origine vietnamienne investissant au Vietnam, a déclaré que les informations fournies par la délégation étaient très utiles et démontraient que le Parti et l'État créent les meilleures politiques possibles pour la communauté vietnamienne d'outre-mer.

Selon Julie Nguyen, présidente du Conseil commercial Canada - Vietnam, la visite de la délégation a été l'occasion pour les Viêt kiêu de proposer des initiatives visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays ; des propositions liées aux politiques nationales visant à faciliter les investissements des Viêt kiêu dans le pays et des suggestions pour relier les entreprises canadiennes aux entreprises vietnamiennes et offrir une formation professionnelle conforme aux normes canadiennes aux travailleurs vietnamiens souhaitant travailler légalement au Canada.

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, qui est également présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré que les commentaires de la communauté reflétaient leur lien constant avec la patrie et leur désir de contribuer davantage au pays.

À cette occasion, la délégation a visité et travaillé avec des représentants de la chaîne de supermarchés 88, qui est en relation avec de nombreuses entreprises du pays pour exporter des produits vietnamiens au Canada.

VNA/CVN