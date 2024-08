La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée en Thaïlande

Photo : Dô Sinh/VNA/CVN

L’ambassadeur Pham Viêt Hùng a déclaré qu’au cours des 79 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a résolument sauvegardé l’indépendance nationale et s’est efforcé de faire du Vietnam un pays de paix, d’amitié, de coopération et de développement, une destination belle, sûre, amicale et hospitalière.

Il a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude pour les sentiments, le soutien et l’aide précieux que les partenaires, les amis et les organisations internationales ont accordés au Vietnam au fil des années afin que le Vietnam puisse accomplir les réalisations telles qu’elles sont aujourd’hui connues.

Le diplomate a souligné le développement fructueux des relations bilatérales, affirmant que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1976, le partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande s’est développé de manière de plus en plus forte et fiable, apportant des avantages aux peuples des deux pays et contribuant positivement à un avenir commun de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable dans la région et au-delà.

Début août, le Vietnam a accueilli la princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn. Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de s’entretenir par téléphone avec son homologue thaïlandaise Peatongtarn Shinawatra pour discuter des mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir.

La Thaïlande reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le 9e investisseur étranger parmi les plus de 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un investissement total de près de 14 milliards d’USD. La coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation et de la formation, ainsi que les échanges populaires, n’ont cessé de croître, favorisant la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

L’ambassadeur Pham Viêt Hùng a affirmé son engagement à coopérer étroitement avec ses collègues, partenaires et amis en Thaïlande pour protéger les réalisations communes des deux parties, tout en élargissant et en approfondissant l’amitié, la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux pays, renforçant ainsi la coopération mutuellement bénéfique, favorisant la prospérité et le bien-être de leurs peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Les amis internationaux ont félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations en matière de développement socio-économique.

Photo : Thành Trung/VNA/CVN

Le même jour, l’ambassadeur du Laos en Malaisie, Thepthavone, a rendu visite à l’ambassade du Vietnam à Kuala Lumpur pour présenter ses vœux à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam.

Le diplomate lao a exprimé son souhait de continuer à promouvoir et à renforcer les relations spéciales entre les deux pays dans tous les domaines, notamment dans la coopération économique, commerciale et d’investissement.

L’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a remercié l’ambassadeur Thepthavone et les amis lao pour les bons sentiments qu’ils ont accordés au peuple vietnamien.

Il a exprimé son espoir que les deux ambassades continueront à travailler en étroite collaboration dans le cadre de l’ASEAN, dans le but de contribuer positivement à la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, prospère et durablement développée.

En discutant de la coopération dans les forums régionaux et internationaux, les deux parties ont convenu de renforcer le partage d’expériences, l’échange d’informations et la coordination étroite dans les forums multilatéraux, en particulier dans les mécanismes de coopération de l’ONU, de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong.

Le diplomate vietnamien a réaffirmé l’engagement du Vietnam à continuer d’aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales dans les temps à venir, en particulier son rôle de président de l’ASEAN/AIPA en 2024.

VNA/CVN