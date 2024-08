La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée à Cuba

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, la communauté des Vietnamiens à Cuba et les invité ont observé une minute de silence en mémoire du défunt secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long a souligné la signification historique du 2 septembre 1945 qui a vu la naissance de la République démocratique du Vietnam (République socialiste du Vietnam actuelle).

Il a insisté sur les grandes réalisations du peuple vietnamien dans l'œuvre de construction, de défense et de développement du pays au cours des 79 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam. D'un pays pauvre et sous-développé, le Vietnam est devenu une économie dynamique avec une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) d'environ 6% par an au cours de la dernière décennie.

Dans le domaine des affaires étrangères, le Vietnam est reconnu comme un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 pays à travers le monde et participe activement à des organisations et forums multilatéraux mondiaux tels que les Nations unies, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Vietnam a également réalisé de nombreuses réalisations dans l'éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et la promotion de l'identité culturelle.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'ambassadeur Lê Quang Long a également affirmé que l'amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba sont devenues un symbole de solidarité et d'amitié internationales. Depuis plus de 60 ans, le Vietnam et Cuba se sont toujours tenus côte à côte en toutes circonstances.

Il a appelé les amis cubains et internationaux à renforcer leur coopération pour contribuer au développement national et au progrès de la communauté mondiale.

VNA/CVN