La Fête nationale du Vietnam célébrée en Russie

Photo : Quang Vinh/VNA/CVN

L'événement a réuni des représentants du gouvernement du pays hôte, de l'Assemblée fédérale, des ministères et des secteurs, des amis internationaux et de plusieurs associations vietnamiennes dans le pays.

Soulignant les réalisations diplomatiques obtenues par le Vietnam depuis 79 ans, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné que le Vietnam, d'un pays colonial appauvri, est devenu un partenaire diplomatique de 192 pays membres de l'ONU et un membre responsable et prestigieux de la communauté internationale, tout en s'engageant dans diverses organisations multilatérales.

Au cours des dernières années, le pays persiste dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, étant un partenaire ami et fiable pour une coopération et un développement internationaux pacifiques, stables et développés.

Soulignant que les relations entre le Vietnam et la Russie se fondent sur des traditions de longue date, Dang Minh Khôi a expliqué que les relations bilatérales ont connu un nouvel élan de développement suite à la visite d'État au Vietnam du président russe Vladimir Poutine en juin dernier, ajoutant qu'après sa prise de fonctions, le président Tô Lâm a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe, au cours desquels ils ont souligné les sentiments particuliers entre les deux peuples.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrey Rudenko, a pour sa part déclaré que la coopération bilatérale se développe fortement dans l'esprit du partenariat stratégique intégral au milieu de la situation complexe dans le monde.

Compte tenu du maintien de dialogues politiques réguliers et fiables à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, Andrey Rudenko a placé ses espoirs dans les prochaines visites de haut niveau, en particulier le voyage du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Le vice-président du Parti communiste de Russie, Lenonid Kalachnikov, un ami proche du Vietnam, a rappelé ses souvenirs avec la nation d'Asie du Sud-Est et a souligné le développement révolutionnaire du Vietnam, qui est devenu un centre de production industrielle dans la région.

À cette occasion, a eu lieu une mini-exposition de peintures intitulée "Hô Chi Minh - Saint-Pétersbourg" sur le Vietnam créées par les peintres russes.

VNA/CVN