La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le consul général Lai Xuân Chiên a rappelé l’événement historique de la lecture par le Président Hô Chi Minh de la Déclaration d’indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945, et a souligné les efforts du peuple vietnamien dans la lutte et le travail pour défendre l’indépendance, et pour construire une stature sans précédent dans l’histoire de la nation telle qu’elle est vue aujourd’hui, et pour poursuivre l’objectif d’un peuple d’un peuple riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée.

Il a déclaré qu’avec la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération, de développement, de diversification et de multilatéralisation, et d’intégration internationale, le Vietnam continue d’accomplir de nombreuses réalisations dignes de fierté dans les affaires étrangères, et sa position dans la région et dans le monde est de plus en plus élevée.

Le diplomate a également souligné le fort développement des relations entre le Vietnam et le Cambodge, affirmant que les résultats positifs des récentes visites entre les dirigeants de haut rang des deux pays ont démontré que les relations bilatérales se sont de plus en plus renforcées et développées de manière robuste sous la devise de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme.

Appréciant hautement les réalisations globales en matière de développement du peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le gouverneur Mang a affirmé que le Cambodge se souviendrait toujours des sacrifices consentis par l’armée et le peuple vietnamiens pour la cause de la libération du peuple cambodgien du régime génocidaire dans les années 1970 et 1980.

Les relations entre les deux pays se renforcent constamment, dans lesquelles Preah Sihanouk continue de coopérer étroitement avec les provinces de Kiên Giang et Bac Liêu dans le delta du Mékong, et la ville de Hai Phong dans le Nord du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le même jour, une délégation de l’ambassade du Laos au Cambodge dirigée par l’ambassadeur Buakeo Phumvongsay a visité l’ambassade du Vietnam à Phnom Penh pour présenter ses salutations à l’occasion de la 79e Fête nationale du Vietnam.

Les diplomates ont convenu de renforcer davantage la coopération étroite entre les deux ambassades, d’organiser régulièrement des programmes d’échanges interpersonnels pour resserrer davantage l’amitié, contribuant ainsi à intensifier l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

L’ambassadeur du Laos en Belgique, Kingphokeo Phommahaxay, a visité mercredi 28 août l’ambassade du Vietnam à Bruxelles pour formuler ses félicitations, soulignant que l’amitié traditionnelle et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos se renforcent et se développent, devenant un symbole modèle de solidarité et d’amitié internationales.

Il a montré sa volonté de renforcer davantage les relations spéciales entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la coopération économique, culturelle, éducative et de défense et de sécurité.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam, Nguyên Van Thao, a souligné l’importance de renforcer les échanges et la coopération entre les deux ambassades, affirmant que ceux-ci contribuent à resserrer les relations d’amitié et de coopération spéciales entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN