La fête Vu Lan célébrée dans la communauté bouddhiste vietnamienne en Russie

Aux côtés des bouddhistes de tout le pays, les Vietnamiens vivant en Russie ont aussi célébré la fête Vu Lan pour exprimer leur gratitude envers leurs parents et leurs ancêtres. En plus des Viêt kiêu bouddhistes, des bouddhistes russes ont aussi assisté à la fête Vu Lan 2024. Le Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam a envoyé une délégation pour présider cette fête.

Photo : VNA/CVN

La fête Vu Lan de cette année est encore plus significative car elle marque le 10e anniversaire de la construction du Temple des Trois Joyaux à Niêm Phât Duong (salle de récitation du Bouddha) Incentra de Moscou.

Ce lieu est devenu une adresse spirituelle et culturelle familière pour les fidèles bouddhistes, la communauté vietnamienne en Russie en particulier. Se félicitant pour les 10 années au service des besoins culturels et religieux des Viêt kiêu en Russie de Niêm Phât Duong, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné l'importance de maintenir la culture et les traditions de la nation, de renforcer la solidarité intracommunautaire.

La fête Vu Lan, qui a lieu au 15e jour du 7e mois lunaire, est l’une des principales festivités bouddhistes.

Pour de nombreuses personnes vivant loin de leur pays d'origine, loin de leurs proches, la célébration de la fête Vu Lan fait écho au célèbre adage "Quand on boit de l'eau, on pense à la source".

VNA/CVN