L’épopée du Président Hô Chi Minh magnifiée par le cai luong

La pièce de cai luong “ De Viêt Bac à Hanoï ” mêle tradition et modernité pour raconter le retour héroïque de Nguyên Ai Quôc et sa lutte pour l’indépendance nationale. Elle a été présentée à Hanoï à l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).

Photo : VOV/CVN

À l’Opéra de Hanoï, les 11 et 12 août, le Théâtre national traditionnel du Vietnam a donné Tu Viêt Bac dên Hà Nôi (De Viêt Bac à Hanoï), une pièce de cai luong (théâtre classique rénové) inspirée du troisième tome du roman historique Nuoc non van dam (Le pays des dix mille lieues) du Pr. associé-Dr. Nguyên Thê Ky.

Cette œuvre dramatique célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, retraçant le retour de Nguyên Ai Quôc (plus tard le Président Hô Chi Minh) après 30 années consacrées à la quête du salut national.

Le 2 septembre 1945, Hanoï se para de rouge : drapeaux, lanternes et banderoles proclamaient : “Le Vietnam aux Vietnamiens”, “À bas le colonialisme français” ou encore “Indépendance ou mort”. Près d’un million de personnes affluèrent sur l’historique place Ba Dinh, où le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Cette scène majestueuse compte parmi les moments forts de la pièce.

Le spectacle suit chronologiquement le parcours du Président Hô Chi Minh entre 1941 et 1945 : son retour au pays pour diriger la révolution vietnamienne. Le public le suit dans ses activités au sein des provinces montagneuses du Nord (Cao Bang, Bac Kan (Thai Nguyên aujourd’hui), Tuyên Quang, Thai Nguyên, ses passages clandestins vers la Chine pour coordonner avec le Parti communiste chinois, ainsi que dans sa longue captivité dans les prisons de Chiang Kaï-shek.

Narration chronologique

Selon le Pr. associé-Dr. Nguyên Thê Ky, Hô Chi Minh incarnait un patriotisme inébranlable, une profonde humanité et un engagement sincère pour l’unité nationale. Simple et proche de la population, mais doté d’une grandeur exceptionnelle, il traduisait ses idéaux en actes concrets, souvent marqués par l’humilité et la discrétion.

Le metteur en scène, l’“Artiste du Peuple“ Triêu Trung Kiên, s’est attaché à respecter la trame chronologique fidèle au roman, tout en maintenant la fluidité dramatique malgré la complexité des événements et la richesse des personnages. “Le plus grand défi a été de condenser cinq années d’histoire sur un vaste territoire, avec une multitude de personnages et des événements imbriqués, tout en conservant un récit captivant, vivant et crédible”, a-t-il confié.

Le rôle de Hô Chi Minh a été confié à l’acteur Van Thuân qui, après de nombreuses nuits de préparation, a su reproduire avec justesse la voix, la posture et les gestes de l’Oncle Hô, insufflant vie et authenticité à ce personnage emblématique.

À travers cette œuvre, le public plonge dans une période décisive de l’histoire vietnamienne, entre luttes politiques et sacrifices personnels, tout en découvrant l’humanité et la vision stratégique d’un leader légendaire dont les convictions continuent d’inspirer.

Photo : NHT/CVN

De 2022 à 2025, la Maison d’édition Van hoc (Littérature) et la société par actions pour la culture et la communication Liên Viêt ont publié un roman historique en cinq volumes intitulé Nuoc non van dam, signé Nguyên Thê Ky.

Le metteur en scène Triêu Trung Kiên et le dramaturge Hoàng Song Viêt, en collaboration avec les artistes du Théâtre du cai luong du Vietnam (aujourd’hui le Théâtre des arts scéniques traditionnels du Vietnam), ont entrepris d’adapter chacune des cinq parties de ce roman épique en pièces de théâtre.

La première partie, No nuoc non (Dette envers le pays), a été jouée à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et dans de nombreuses provinces et villes depuis 2022, totalisant plus de 100 représentations sur scène, à la télévision et à la radio.

La deuxième, Lênh dênh bôn biên (À la dérive), est programmée.

La troisième, De Viêt Bac à Hanoï, a été réalisée en priorité et présentée en première les 11 et 12 août à l’Opéra de Hanoï, marquant la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Thúy Hà/CVN