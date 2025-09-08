Renforcement de la confiance stratégique entre le Vietnam et l’Australie

À l’invitation du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn et son époux, effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Cette visite intervient dans un contexte de développement dynamique des relations bilatérales, notamment depuis l’établissement du Partenariat stratégique intégral entre les deux pays en mars 2024.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 26 février 1973, les relations Vietnam-Australie se sont continuellement renforcées sur la base d’intérêts croissants et diversifiés. Le Vietnam est aujourd’hui considéré comme l’un des partenaires bilatéraux les plus importants de l’Australie.

La coopération entre le Vietnam et l’Australie a connu des évolutions positives, notamment depuis l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de

Partenariat intégral en 2009, la signature de la Déclaration sur le Partenariat intégral renforcé en 2015, puis l’établissement du Partenariat stratégique en mars 2018.

En particulier, lors de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de la délégation de haut niveau en mars 2024 en Australie, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe annonçant l’élévation de leur relation au niveau de Partenariat stratégique intégral. Cette décision établit un cadre renforcé pour approfondir davantage la coopération bilatérale, répondant aux aspirations communes et aux intérêts partagés des deux peuples, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Dans la Déclaration conjointe de 2024, six axes prioritaires ont été définis : renforcement de la confiance politique et diplomatique ; coopération économique, commerciale et d’investissement inclusive et efficace ; promotion de l’innovation, de la transition numérique et verte ; coopération culturelle, éducative et environnementale ; échanges interpersonnels sincères et ouverts ; et renforcement de la compréhension mutuelle en matière de défense et de sécurité.

Les deux pays s’engagent à promouvoir une coopération fondée sur le respect du droit international, de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques respectifs.

En octobre 2024, les deux parties ont signé un Programme d’action 2024–2027 visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral. À ce jour, 96 % des 180 actions prévues ont été réalisées ou sont en bonne voie, selon l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm

La coopération bilatérale s’est concrétisée par le 1er Dialogue de sécurité au niveau ministériel (octobre 2024), le 1er Dialogue ministériel sur le commerce (mars 2024), le 4e Dialogue sur le partenariat économique (octobre 2024), le 10e Dialogue vice-ministériel des Affaires étrangères et de la Défense (août 2025), une coopération croissante dans le maintien de la paix de l’ONU, une fréquentation touristique australienne au Vietnam de près d’un demi-million de visiteurs en 2024.

L’Australie est aujourd’hui le 7e partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam figure au 10e rang des partenaires commerciaux de l’Australie. Le commerce bilatéral a connu une croissance impressionnante de 14,1 milliards de dollars en 2024, contre 12,4 milliards de dollars en 2021. Il a atteint 7,9 milliards de dollars en 7 premiers mois de 2025.

Les deux pays sont membres de plusieurs accords de libre-échange : CPTPP, RCEP, AANZFTA, facilitant l’accès réciproque à leurs marchés. Les économies sont hautement complémentaires : le Vietnam exporte des produits électroniques, textiles, fruits de mer (crevettes, pangasius, noix de cajou), et l’Australie exporte des ressources naturelles, fruits, céréales, et autres matières premières.

En matière d’investissement, l’Australie compte 864 projets au Vietnam pour un capital total de 3,38 milliards de dollars, et le Vietnam investit dans 93 projets en Australie, avec plus de 551 millions de dollars, principalement dans l’agriculture, la transformation et les services.

L’Australie est également l’un des plus grands donateurs d’APD non remboursable au Vietnam, avec un total cumulé de 3 milliards de dollars australiens sur plus de 50 ans. Pour l’exercice 2025-2026, elle prévoit 96,6 millions de dollars australiens d’APD.

En science et technologie, le programme Aus4Innovation se poursuit efficacement. Un nouveau protocole d’accord sur la coopération scientifique et technologique a été signé pour cinq ans.

Le Vietnam compte environ 37.700 étudiants en Australie (5e communauté étudiante étrangère). La coopération universitaire est florissante, avec l’ouverture de l’Institut des politiques Australie-Vietnam (RMIT, mars 2024), et de l’Institut Sydney-Vietnam (Université de Sydney, juin 2024).

Photo : VNA/CVN

La coopération décentralisée est également solide avec 15 jumelages officiels, dont Hô Chi Minh-Ville - Queensland, et Dà Nang - Gold Coast. Quatre États australiens ont ouvert des bureaux de commerce et d’investissement au Vietnam : Queensland, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et Australie-Occidentale.

La communauté vietnamienne en Australie, avec 375.000 personnes, joue un rôle de pont culturel et diplomatique essentiel. Le vietnamien est aujourd’hui la 4e langue la plus parlée en Australie, après l’anglais, le chinois et l’arabe.

La visite d’État de la gouverneure générale Sam Mostyn au Vietnam (9-12 septembre 2025) vise à renforcer la confiance stratégique et à promouvoir une coopération politique et populaire approfondie.

Selon l’ambassadeur Pham Hùng Tâm, cette visite illustrera la volonté commune d’approfondir une amitié durable et de consolider un partenariat stratégique exemplaire pour la paix et le développement régional.

VNA/CVN