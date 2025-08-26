Fête nationale : l’exposition thématique “L’automne de l’indépendance”

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, l’exposition thématique "L’Automne de l’Indépendance" a été inaugurée lundi 25 août au Musée Hô Chi Minh, à Hanoï.

L’exposition s’articule en deux volets : "Ba Dinh sous le soleil d’automne" et "De l’automne de l’Indépendance au printemps du Renouveau".

Le premier volet présente des images, documents et artefacts datant de la période précédant le 2 septembre 1945. Depuis 1858, les colonialistes français ont envahi et progressivement transformé le Vietnam en une colonie semi-féodale. Face à l’échec des mouvements patriotiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, en raison notamment d’une crise dans la stratégie de libération nationale, le jeune patriote Nguyên Tât Thành (Nguyên Ai Quôc - Hô Chí Minh) décida de partir à l’étranger pour chercher une voie de libération nationale.

Au cours de ce périple qui l’a conduit à travers trois océans et quatre continents, en contact avec diverses classes sociales, Nguyên Ai Quôc a découvert le marxisme-léninisme. Il s’est dès lors activement préparé sur le plan politique, idéologique et organisationnel, menant à la fondation du Parti communiste vietnamien en 1930. Fidèle à sa mission historique, le Parti a conduit le peuple à la lutte révolutionnaire qui aboutit au succès de l’insurrection générale d’août 1945, prenant le pouvoir au profit du peuple. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’Indépendance, fondant la République démocratique du Vietnam, le premier État démocratique populaire d’Asie du Sud-Est.

Le deuxième volet présente la victoire grandiose de la volonté d’indépendance et de la soif de liberté du peuple vietnamien. L’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple vietnamien s’est déterminé à préserver les acquis de la révolution. Sous la direction avisée du Parti, le Vietnam a surmonté d’innombrables difficultés, remportant de grandes victoires dans la lutte contre le colonialisme français (1945-1954), l’impérialisme américain (1954-1975), ainsi que dans la défense des frontières et la souveraineté maritime sacrée de la Patrie.

Après le rétablissement de la paix, le Vietnam s’est concentré sur la réparation des conséquences de la guerre et sur la construction progressive des bases matérielles du socialisme, tout en affrontant de nombreux défis. Lors du VIe Congrès du Parti en 1986, une politique de Renouveau (Dôi moi) fut adoptée, marquant un tournant fondamental et décisif dans le développement du pays. Après près de quarante ans de Renouveau et de développement, le Vietnam a connu des transformations puissantes, globales et profondes dans tous les domaines : politique, social, économique, éducation, science et technologie, ainsi que dans la défense, la sécurité et la diplomatie.

À travers plus de 200 documents, photographies et objets, elle met en lumière l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance, sa volonté d’autonomie et la force de l’unité nationale, tant dans la lutte pour la libération que dans l’édification et la défense de la nation, a déclaré Vu Manh Hà, directeur du Musée Hô Chi Minh.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 25 décembre prochain.

VNA/CVN