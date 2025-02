Une politique fiscale flexible pour stimuler l'économie en 2025

Afin de soutenir les entreprises face aux difficultés et favoriser la croissance économique, le gouvernement continuera en 2025 de prolonger et d'élargir les programmes d’exonération, de réduction et de report d’impôts et de taxes.

Photo : VNE/CVN

La mise en œuvre de solutions telles que l'extension, l'exonération et la réduction des impôts, taxes, redevances et loyers fonciers, avec un accent particulier sur la baisse de 2% de la TVA, a eu un impact positif sur le pouvoir d'achat des citoyens et a dynamisé la consommation intérieure.

Le ministère des Finances du Vietnam a annoncé qu'il poursuivra ses efforts pour encourager l'utilisation des services publics en ligne en réduisant les frais et les charges pour les citoyens et les entreprises en 2025.

Selon le Professeur associé, Dr. Nguyên Thuong Lang de l’Université nationale d'économie, la mise en œuvre de politiques financières flexibles a eu un impact positif sur les individus et les entreprises, favorisant la reprise et le développement socio-économique, et participant directement à la croissance de l'économie nationale.

La réduction des impôts et des taxes pour soutenir les entreprises a créé une source abondante de liquidités pour ces dernières, tout en favorisant efficacement les activités de consommation et de production nationales. Les politiques d’exonération, de réduction et d’extension des impôts constitueront une base importante pour promouvoir un développement économique durable en 2025 et dans les années suivantes.

Nombreux effets bénéfiques sur l'économie

"Les politiques de soutien fiscal mises en place par le gouvernement offriront aux entreprises les ressources nécessaires pour moderniser leurs équipements, améliorer la qualité de leurs produits et accroître leur compétitivité sur le marché. Cette aide sera particulièrement précieuse pour les petites et moyennes entreprises, qui pourront ainsi mieux faire face aux défis économiques", a déclaré M. Lang.

Le ministère des Finances proposera au gouvernement et à l'Assemblée nationale de maintenir une réduction de 2% de la TVA pour la plupart des biens et services taxés à 10%, à l'exception de certains secteurs tels que : télécommunications, technologies de l'information, activités financières, banques, valeurs mobilières, assurances, activités immobilières, métaux, produits métalliques préfabriqués, produits miniers…

Selon Dr. Nguyên Tri Hiêu, la baisse de TVA de 2% pourrait avoir de nombreux effets bénéfiques sur l'économie. Elle permettrait de soutenir les entreprises, de favoriser la consommation intérieure et, par conséquent, de dynamiser l'activité économique.

VNA/CVN