Trà Vinh soutient le développement des produits OCOP

En 2025, la province de Trà Vinh (Sud) poursuivra la mise en œuvre de ses politiques de soutien au développement des produits OCOP (Programme "One Commune, One Product").

Concrètement, les autorités sélectionneront sept produits qui bénéficieront d’un financement à 100% pour la conception des emballages, des étiquettes et l’élaboration de leur histoire commerciale, avec une aide plafonnée à 10 millions de dôngs par produit. Elles accorderont également un soutien financier pour la location ou la construction de deux nouveaux magasins spécialisés dans la vente de produits OCOP.

Par ailleurs, sept établissements d’artisanat rural, dont les produits ont obtenu la certification OCOP, recevront une subvention couvrant 50% des coûts d’acquisition de machines et d’équipements de production, avec une limite de 300 millions de dôngs par établissement.

Actuellement, Trà Vinh compte 393 produits OCOP, appartenant à 250 entreprises et coopératives, classés trois étoiles et plus. En 2025, la province ambitionne d'en certifier au moins 20 nouveaux avec un classement de trois étoiles ou plus.

En 2024, Trà Vinh a débloqué près de 1,8 milliard de dôngs pour soutenir le développement des produits OCOP.

