Le FMI invite les responsables de la politique fiscale à atténuer les inégalités

Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté lundi 17 juin les responsables de la politique fiscale à mettre en place des filets de sécurité sociale plus solides, à accroître les investissements dans l'éducation et à réformer les systèmes fiscaux pour soutenir les travailleurs humains et atténuer les inégalités dans le cadre de la transition vers l'IA.

"Les nouvelles technologies génératives d'IA recèlent un immense potentiel pour stimuler la productivité et améliorer la prestation des services publics, mais la vitesse et l'ampleur mêmes de la transformation suscitent également des inquiétudes quant aux pertes d'emplois et à l'accroissement des inégalités", ont écrit dans un blog Era Dabla-Norris et Ruud De Mooij, directeurs adjoints du département des affaires fiscales du FMI.

Un nouveau document du FMI affirme que la politique fiscale a un rôle majeur à jouer pour soutenir une distribution plus égale des gains et des possibilités de l'IA générative.

"Mais cela nécessitera des améliorations significatives de la protection sociale et des systèmes fiscaux dans le monde entier", notent les deux auteurs.

Les leçons tirées des vagues d'automatisation passées et la modélisation du FMI suggèrent qu'une assurance chômage plus généreuse pourrait atténuer l'impact négatif de l'IA sur les travailleurs, en permettant aux travailleurs déplacés de trouver des emplois qui correspondent mieux à leurs compétences, estiment-ils.

Dans le même temps, les formations sectorielles, les apprentissages et les programmes d'amélioration et de requalification des compétences pourraient jouer un rôle plus important dans la préparation des travailleurs aux emplois de l'ère de l'IA.

Les responsables du FMI estiment qu'il n'est pas souhaitable de taxer l'IA, car une taxe spécifique sur l'IA pourrait réduire la vitesse des investissements et de l'innovation, étouffant ainsi les gains de productivité.

Les impôts sur les revenus du capital devraient être renforcés pour protéger l'assiette fiscale contre une nouvelle baisse de la part du travail dans les revenus et pour compenser l'inégalité croissante des richesses, recommandent-ils, ajoutant que davantage d'investissements dans l'éducation et les dépenses sociales pour élargir les gains de l'IA nécessiteront davantage de recettes publiques.

"Les décisions prises aujourd'hui par les décideurs politiques façonneront l'évolution de l'IA pour les décennies à venir", affirment-ils.

"Et compte tenu de la portée mondiale de cette nouvelle technologie puissante, il sera plus important que jamais que les pays travaillent ensemble", ajoutent-ils.

