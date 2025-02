Khanh Hoa lance un projet d’aquaculture offshore de haute technologie

Le projet vise notamment à renforcer l’aquaculture offshore dans la province de Khanh Hoa en améliorant la productivité, en ajoutant de la valeur au secteur et en augmentant les revenus des pisciculteurs locaux et d’autres parties prenantes.

Son objectif principal sera atteint grâce à la création d’emplois, à l’amélioration des conditions socioéconomiques et à la promotion des exportations de produits aquatiques de haute qualité, garantissant ainsi la sécurité alimentaire et répondant à la demande des marchés intérieurs et internationaux.

Le projet pilote, qui se déroulera jusqu’en 2029, a des objectifs spécifiques pour deux zones désignées. Dans un rayon de trois milles marins, il couvrira 240 hectares, produisant plus de 3.600 tonnes de fruits de mer, et entre trois et six milles marins, il s’étendra sur 200 hectares avec une production cible de plus de 5.100 tonnes.

Faire progresser la technologie agricole

L’initiative permettra de développer des méthodes d’élevage de haute technologie, de faire progresser la technologie agricole et de mettre en œuvre des systèmes de surveillance environnementale pour contrôler les maladies et s’adapter au changement climatique.

La recherche se concentrera sur des stocks reproducteurs adaptés aux besoins de l’aquaculture de la province, avec une gestion prudente des espèces dépendantes des ressources naturelles, comme le homard, pour garantir des pratiques durables et protéger les ressources marines.

Le projet intégrera également des technologies de pointe comme l’Internet des objets (IoT) pour la surveillance du bétail et la sécurité, l’énergie solaire, les systèmes d’alimentation automatisés, la surveillance de l’environnement et de nouveaux matériaux pour améliorer les activités aquacoles tout en protégeant l’environnement.

